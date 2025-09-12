ZELENSKI PORUČIO: Putin neće stati zbog pregovora - već zbog ovoga

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da takozvana "razmene teritorija" sa Rusijom neće zaustaviti rat u Ukrajini i da će se ruska ratna mašinerija zaustaviti "tek kada joj ponestane goriva".

- Neko bi mogao pomisliti da bi teritorijalne razmene ili pokušaj da se (ruski predsednik Vladimir) Putin zavede obnavljanjem trgovine sa Amerikom ili svetom mogli da zaustave ovaj rat. To nije istina. Ruska ratna mašinerija će se zaustaviti tek kada joj ponestane goriva - rekao je predsednik Ukrajine na godišnjoj konferenciji YES 2025, koju je organizovala Fondacija Viktora Pinčuka, prenosi portal RBK Ukrajina.

On je naglasio da je Putinov cilj okupacija cele Ukrajine i da samo "snažni odgovori" mogu da nateraju Rusiju da promeni svoje ciljeve.

- Ovo se ne može postići samo ubeđivanjem i dijalogom. Potreban je snažan pritisak kako bi Putin, umesto okupacije Ukrajine, imao cilj očuvanje svoje ekonomije - naglasio je Zelenski.

Dodao je da Rusija uvek pokušava da iskoristi bezbednosne deficite i da ih je potrebno popuniti efikasnom saradnjom između SAD i Evrope.

- Upravo zbog toga stvaramo novi sistem bezbednosnih garancija zasnovan na našoj snažnoj vojsci - istakao je ukrajinski lider.

Zelenski je naveo da kada je specijalni predstavnik predsednika SAD Kit Kelog u Kijevu, ruske trupe ne izvode masovne napade, napominjući u šali da je spreman da "dodeli državljanstvo i stan" američkom zvaničniku.

- Spreman sam da generalu Kelogu dodelim državljanstvo. Sve što je potrebno je stan, ako će to podstaći Rusiju da prekine vatru... Kada ste u Kijevu, Kijevljani definitivno mogu malo da se naspavaju... Ovo nije baš šala. Kada je predstavnik američkog predsednika Trampa u Kijevu, nema masovnih udara. Ubice se uzdržavaju od ubistva.Ovo ne funkcioniše sa predstavnicima drugih država - rekao je Zelenski.

On je predložio da bi možda to funkcionisalo sa predstavnikom Kine, ali da, kako je naveo, "izgleda Peking nije zainteresovan da zaustavi, ako ne ceo rat, onda barem udare".

- Ne funkcioniše ni sa predstavnicima međunarodnih organizacija. Kada je generalni sekretar UN bio u Kijevu, Putin je udario. Čak prilično spektakularno. Isto važi i kada su ovde OEBS, NATO i MMF - podsetio je Zelenski.

Dakle, dodao je on, SAD imaju moć da utiču na ruskog predsednika kako bi on "barem korigovao svoje ponašanje". On je ocenio da je možda "ovo opcija za sprovođenje prekida vatre o kojoj je američki predsednik Donald Tramp govorio još u februaru".

(Tanjug)