LICE ZLA: Prva fotografija ubice Čarlija Kirka posle hapšenja (FOTO)

OBJAVLjENA je prva fotografija osumnjičenog za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka (posle atentata).

Foto: Američka policija

Na fotografiji se vidi Tajler Robinson (22), a na sebi ima zaštitni prsluk.

JUST IN - Mugshots released of Tyler Robinson, Charlie Kirk's assassin. pic.twitter.com/InNzwOX88R — Disclose.tv (@disclosetv) September 12, 2025

Ključnu ulogu u njegovom hapšenjuodigrali su članovi njegove porodice, a ovu informaciju potvfrdio je i guverner Jute.

Guverner Jute Spenser Koks dalje tvrdi da poruke između Tajlera Robinsona i njegovog cimera otkrivaju detalje o navodnoj zaveri.

- Istražitelji su intervjuisali tog cimera koji je izjavio da se njegov cimer, misleći na Robinsona, našalio u porukama. Sadržaj ovih poruka uključivao je poruke u kojima se navodi potreba za preuzimanjem puške sa mesta za ispuštanje, ostavljanje puške u žbunju, kao i poruke vezane za vizuelno posmatranje područja gde je puška ostavljena i poruku koja se odnosi na ostavljanje puške umotane u peškir - izjavio je Koks.

Koks je rekao da su se u porukama takođe pominjali gravirani meci, a Tajler je navodno pomenuo da treba da promeni odeću.

Vest da je osumnjičeni uhapšen prvi je objavio američki predsednik Donald Tramp.