Svet

LICE ZLA: Prva fotografija ubice Čarlija Kirka posle hapšenja (FOTO)

Novosti online

12. 09. 2025. u 16:42

OBJAVLjENA je prva fotografija osumnjičenog za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka (posle atentata).

ЛИЦЕ ЗЛА: Прва фотографија убице Чарлија Кирка после хапшења (ФОТО)

Foto: Američka policija

Na fotografiji se vidi Tajler Robinson (22), a na sebi ima zaštitni prsluk.

Ključnu ulogu u njegovom hapšenjuodigrali su članovi njegove porodice, a ovu informaciju potvfrdio je i guverner Jute.

Guverner Jute Spenser Koks dalje tvrdi da poruke između Tajlera Robinsona i njegovog cimera otkrivaju detalje o navodnoj zaveri.

- Istražitelji su intervjuisali tog cimera koji je izjavio da se njegov cimer, misleći na Robinsona, našalio u porukama. Sadržaj ovih poruka uključivao je poruke u kojima se navodi potreba za preuzimanjem puške sa mesta za ispuštanje, ostavljanje puške u žbunju, kao i poruke vezane za vizuelno posmatranje područja gde je puška ostavljena i poruku koja se odnosi na ostavljanje puške umotane u peškir - izjavio je Koks.

Koks je rekao da su se u porukama takođe pominjali gravirani meci, a Tajler je navodno pomenuo da treba da promeni odeću.

Vest da je osumnjičeni uhapšen prvi je objavio američki predsednik Donald Tramp.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!