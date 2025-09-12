LICE ZLA: Prva fotografija ubice Čarlija Kirka posle hapšenja (FOTO)
OBJAVLjENA je prva fotografija osumnjičenog za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka (posle atentata).
Na fotografiji se vidi Tajler Robinson (22), a na sebi ima zaštitni prsluk.
Ključnu ulogu u njegovom hapšenjuodigrali su članovi njegove porodice, a ovu informaciju potvfrdio je i guverner Jute.
Guverner Jute Spenser Koks dalje tvrdi da poruke između Tajlera Robinsona i njegovog cimera otkrivaju detalje o navodnoj zaveri.
- Istražitelji su intervjuisali tog cimera koji je izjavio da se njegov cimer, misleći na Robinsona, našalio u porukama. Sadržaj ovih poruka uključivao je poruke u kojima se navodi potreba za preuzimanjem puške sa mesta za ispuštanje, ostavljanje puške u žbunju, kao i poruke vezane za vizuelno posmatranje područja gde je puška ostavljena i poruku koja se odnosi na ostavljanje puške umotane u peškir - izjavio je Koks.
Koks je rekao da su se u porukama takođe pominjali gravirani meci, a Tajler je navodno pomenuo da treba da promeni odeću.
Vest da je osumnjičeni uhapšen prvi je objavio američki predsednik Donald Tramp.
