ISTORIJA POLITIČKOG NASILJA U SAD: Oni su bili mete atentatora i otmičara

PUCNjAVA u Juti prilikom koje je ubijen bliski saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, Čarli Kirk, je jedna u nizu duge i mračne istorije političkog nasilja u SAD.

Niz datira još od vremena Džona F. Kenedija, pa sve do pokušaja atentata na aktuelnog predsednika Donalda Trampa.

Nensi Pelosi, visoka funkcionerka Demokratske stranke bila je meta pokušaja otkmice, a njen suprug je bio napadnut.

Takođe, dogododio se i atentat na predsednicu Predstavničkog doma Minesote Melise Hortman i njenog supruga. Tom prilikom ranjeni su senator Džon Hofman i njegova supruga.

Još jedan od najuočljivih primera bio je i pokušaj otmice guvernerke države Mičige, Gretčen Vitmer.

Kako prenosi Rojters, između upada u Kapitol 6. januara 2021. godine i prošlogodišnjih predsedničkih izbora zabeleženo je najmanje 300 slučajeva politički motivisanog nasilja.

Dosta događaja, kao što je pokušaj ubistva kandidata za gradonačelnika Luisvila u februaru 2022. godine ili paljenja prostorija Republikanske stranke u Novom Meksiku marta iste godine, prošla je neprimećeno od strane javnosti, prenosi Skaj Njuz.

