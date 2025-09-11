ISTORIJA POLITIČKOG NASILJA U SAD: Oni su bili mete atentatora i otmičara
PUCNjAVA u Juti prilikom koje je ubijen bliski saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, Čarli Kirk, je jedna u nizu duge i mračne istorije političkog nasilja u SAD.
Niz datira još od vremena Džona F. Kenedija, pa sve do pokušaja atentata na aktuelnog predsednika Donalda Trampa.
Nensi Pelosi, visoka funkcionerka Demokratske stranke bila je meta pokušaja otkmice, a njen suprug je bio napadnut.
Takođe, dogododio se i atentat na predsednicu Predstavničkog doma Minesote Melise Hortman i njenog supruga. Tom prilikom ranjeni su senator Džon Hofman i njegova supruga.
Još jedan od najuočljivih primera bio je i pokušaj otmice guvernerke države Mičige, Gretčen Vitmer.
Kako prenosi Rojters, između upada u Kapitol 6. januara 2021. godine i prošlogodišnjih predsedničkih izbora zabeleženo je najmanje 300 slučajeva politički motivisanog nasilja.
Dosta događaja, kao što je pokušaj ubistva kandidata za gradonačelnika Luisvila u februaru 2022. godine ili paljenja prostorija Republikanske stranke u Novom Meksiku marta iste godine, prošla je neprimećeno od strane javnosti, prenosi Skaj Njuz.
