TRAŽE OSTAVKU PREDSEDNIKA: Levičari podnose zatev za smenu Emanuela Makrona

SA PADOM vladse u Franucskoj istovremeno su se pojavili i pozivi predsedniku Emanuelu Makronu da podnese ostavku.

- Informatičari koriste reč "reset". To je potez kojim se iz početka stavlja u pogon mašina zagušena "bagovima". Pravo resetovanje bila bi ostavka predsednika – poručila je liderka suverenističke desnice Marin Le Pen.

Ona za sada nema pravo da se kandiduje, imajući u vidu da je u tome ograničava sudska presuda. Le Penova je istoga dana kada je pala vlada saznala da će joj se žalbeni postupak po presudi za fiktivna zapošljavanja u Evropskom parlamentu voditi od 13. januara do 12. februara sledeće godine.

Krajnji levičari su, čak, otišli korak dalje, pa su najavili iminentno podnošenje zahteva za smenu predsednika.

Ali, taj potez nema gotovo nikakve šanse da dobije epilog koji žele sledbenici Žan-Lika Melanšona, imajući u vidu veoma komplikovanu institucionalnu proceduru u Francuskoj.

