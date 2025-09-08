VLASTI Finske treba da budu svesne da sukob sa Rusijom može dovesti njihovu zemlju do konačne propasti. Moskva više neće popuštati, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Niko više neće biti popustljiv kao 1944. godine*. Neće im se pričati bajke o Mumi Trolovima. Kako kaže finska izreka: ‘Sitä saa, mitä tilaa’ - što naručiš, to i dobiješ - upozorio je Medvedev.

Nakon ulaska u NATO, finske vlasti počele su da krše ranije potpisane sporazume, uključujući odbrambene članove Pariškog mirovnog sporazuma iz 1947. godine i odredbe iz Sporazuma o osnovama odnosa sa Rusijom iz 1992. godine, napisao je Medvedev.

Politika koju vodi Helsinki pruža Rusiji puno osnova da preispita svoj raniji stav i ponovo razmotri pitanje obimne odštete za štetu koju je Finska nanela tokom Drugog svetskog rata, dodao je on.

Prema rečima Medvedeva, ukoliko nema vojno-političke komponente u odnosima, onda nema ni razloga da Rusija odbije kompenzaciju u iznosu od 20 hiljada milijardi rubalja (211,6 milijardi evra), prema podacima Vrhovnog suda Republike Karelije.

Prema njegovim rečima, Finska vodi kurs pripreme za rat i verovatno priprema teren za napad na Rusiju. Ovaj kurs je Helsinki započeo nakon pristupanja NATO-u, a sprovodi se pod izgovorom odbrambenih mera, dodao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti.

"NATO je potpuno uključen u ovu aktivnost i trenutno intenzivno razvija svih pet operativnih oblasti Suomija: kopno, more, vazduh, svemir i sajber-prostor“, smatra Medvedev.

On je ukazao na pojačanu vojnu aktivnost NATO-a u neposrednoj blizini ruske granice.

Rusija ne može ignorisati činjenicu da je Finska članica NATO-a, što unapred određuje promenu vojnih pristupa zemlje u uređenju granice i odbrani od „mogućih neprijateljskih napada“, ranije je izjavio Medvedev.

Podsetimo, odnosi dve zemlje pogoršali su se poslednjih godina, posebno nakon pristupanja Finske NATO-u što je u Moskvi ocenjeno kao besmisleni korak sa aspekta osiguravanja sopstvenih nacionalnih interesa.

Pored toga, finske vlasti su zatvorile granicu sa Rusijom pod izgovorom da Rusija navodno šalje na granicu one koji traže azil. Moskva je to više puta demantovala, ukazujući na dvostruke standarde Zapada.

Ambasador Rusije u Helsinkiju Pavle Kuznjecov smatra da su odnosi Rusije i Finske uništeni i da je politika Helsinkija dovela do katastrofalnog pada saradnje na bilateralnom nivou. Prema njegovim rečima, takve „gvozdene zavese“ između Rusije i Finske nikada nije bilo, čak ni za vreme Drugog svetskog rata.

(Sputnjik)

