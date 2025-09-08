Svet

MARGARITA SIMONJAN OTKRILA DA JE TEŠKO BOLESNA: Idem na operaciju!

Марија Стевановић
Marija Stevanović

08. 09. 2025. u 17:15

GLAVNA urednica RT-a Margarita Simonjan saopštila je da joj je dijagnostikovana teška bolest i da će uskoro morati na operaciju.

Foto: Printscreen/Jutjub/UNІAN

Simonjan je to rekla u emisiji „Nedeljno veče sa Vladimirom Solovjovim“ na TV kanalu Rosija-1.

- Moram da kažem istinu i da ohrabrim one koji prolaze kroz istu istinu. Ove nedelje mi je dijagnostikovana strašna, teška bolest. Sutra imam operaciju - rekla je, pokazujući na crkveni orden kneginje Olge, koji joj je patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril dodelio dan ranije.

Simonjan je napomenula da je, uprkos svom zdravstvenom stanju, izašla u etar kako bi podržala porodice čiji su voljeni trenutno na frontu.

Takođe je podsetila da je njen suprug, reditelj Tigran Keosajan, već devet meseci u komi.

- Kao što kažemo u Rusiji, 'kada dođe nevolja, otvori kapiju'. Kapije u našoj kući ne samo da se ne zaključavaju, već ih je, po mom mišljenju, već oduvao ovaj vetar sudbine - dodala je Simonjan.

