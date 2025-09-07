POGLEDAJTE TRENUTAN TRAMPOV REJTING: Iznenađujući rezultati ankete

REPUBLIKANCI i pristalice Trampa generalno ocenjuju prema politici imigracije i deportacija više nego prema ekonomskim i inflacionim politikama i te teme, zajedno sa kriminalom, smatraju najvažnijim, čak važnijim u odnosu na inflaciju i ekonomiju.

Foto: AP

Rejting predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa povećan je u avgustu za dva procentna poena u odnosu na jul i iznosi 44 odsto, pokazuju rezultati ankete koju je sproveo Si-Bi-Es njuz (CBS News).

Republikanci i pristalice Trampa generalno ocenjuju prema politici imigracije i deportacija više nego prema ekonomskim i inflacionim politikama i te teme, zajedno sa kriminalom, smatraju najvažnijim, čak važnijim u odnosu na inflaciju i ekonomiju.

U poslednje vreme, raspoređivanje garde u Vašingtonu skrenulo je pažnju sa inflacije, barem unutar predsednikove baze, što mu je donekle poboljšalo rejting.

Njegova podrška među republikancima sada je ponovo iznad 90 procenata, a opšti rejting mu je stabilan, uz rast od dva procentna poena nakon dugotrajnog pada.

S druge strane, oni koji ga ocenjuju na osnovu ekonomske i inflacione politike ne odobravaju njegov rad, naročito kada je reč o inflaciji.

Mala grupa ljudi koja ne odobrava njegov rad zbog inflacije, ali ga podržava po pitanju imigracije, uglavnom ga i dalje generalno podržava.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Mnogi Amerikanci smatraju da su njegovi potezi negativno uticali na njihovu finansijsku situaciju.

Četiri od 10 Amerikanaca priznaju da kupuju manje zbog carina, a sedam od 10 republikanaca smatra da Amerikanci treba da budu spremni da plaćaju više za proizvode kako bi podržali njegovu trgovinsku politiku.

Ovo važi za republikance bez obzira na prihode.

Sve u svemu, ljudi su podeljeni oko potencijalnog uticaja carina na radna mesta.

Relativno više ljudi veruje da će carine doprineti otvaranju radnih mesta u proizvodnji, nego što misli da će ih ugroziti.

Republikanici su najviše skloni ovom mišljenju.

Generalno, dve trećine Amerikanaca smatra da Tramp pokušava da poveća ovlašćenja predsednika, a većina to ne želi i smatra da ovlašćenja ne treba menjati.

Kada je reč o raspoređivanju Nacionalne garde u američkim gradovima, većina Amerikanaca koji to podržavaju su Trampove pristalice, republikanci.

Oni smatraju da to smanjuje kriminal i zbog toga se osećaju bezbednije, čak i ako ne žive u gradovima.

Većina Amerikanaca se, međutim, protivi tome i smatra da bi time bili ugroženi njihova prava i slobode.

(Telegraf/CBS News/Agencije)