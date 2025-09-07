"BIRAM POBEDU NAD NEPRIJATELJIMA": Netanjahu poručio da uvek daje prednost pobedi u ratu u odnosu na dobre odnose sa javnošću

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je svestan cene koju Izrael plaća na diplomatskom nivou i u globalnoj javnoj sferi zbog rata u Pojasu Gaze.

tanjug

On je rekao da je najbolji način za rešavanje tog pitanja ''uspostavljanje novih mehanizama", a Tajms of Izrael navodi da njegov kabinet razmatra predlog za osnivanje novog tela za javnu diplomatiju u okviru izraelskog Ministarstva spoljnih poslova.



- Ako moram da biram između pobede nad našim neprijateljima i loše propagande protiv nas, biram pobedu nad našim neprijateljima, a ne suprotno. Ne želim članke koji govore da su nas porazili naši neprijatelji, ali da smo dobili dobre čitulje u svetskoj štampi. Biram pobedu - rekao je izraelski premijer, protiv kojeg se mesecima održavaju demonstracije širom zemlje.

Govoreći o ofanzivi na Gazu, Netanjahu je rekao da je 100.000 ljudi napustilo taj grad, ponovo optuživši Hamas da koristi civile kao ljudske štitove kako bi ih sprečio da se evakuišu.

- Hamas je pucao ženama i deci u noge kako bi pokušao da spreči njihov odlazak.

Želimo da se fokusiramo na teroriste i da dozvolimo civilnom stanovništvu da izađe - rekao je Netanjahu.

Ujedinjene nacije procenjuju da je u gradu Gazi ostalo oko milion ljudi, od kojih je polovina deca, a da se svi suočavaju sa prisilnim raseljavanjem.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-