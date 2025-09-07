PAO HELIKOPTER U MINESOTI: Nema preživelih (VIDEO)

U BLIZINI aerodroma Erlejk, kod grada Lejkvila u američkoj saveznoj državi Minesota, srušio se helikopter a u nesreći nije bilo preživelih, saopštila je lokalna policija.

Foto: EPA

Policija je saopštila da je nesreća prijavljena juče oko 14.45 sati po lokalnom vremenu, ali nije saopšteno koliko je ljudi bilo u helikopteru, prenosi danas Si-Bi-Es (CBS) njuz.



Istragu o padu nesreće vodiće istražitelji Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB), zajedno sa Federalnom upravom za vazduhoplovstvo.



(Tanjug)