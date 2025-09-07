Svet

PAO HELIKOPTER U MINESOTI: Nema preživelih (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

07. 09. 2025. u 07:36

U BLIZINI aerodroma Erlejk, kod grada Lejkvila u američkoj saveznoj državi Minesota, srušio se helikopter a u nesreći nije bilo preživelih, saopštila je lokalna policija.

ПАО ХЕЛИКОПТЕР У МИНЕСОТИ: Нема преживелих (ВИДЕО)

Foto: EPA

Policija je saopštila da je nesreća prijavljena juče oko 14.45 sati po lokalnom vremenu, ali nije saopšteno koliko je ljudi bilo u helikopteru, prenosi danas Si-Bi-Es (CBS) njuz.

U padu helikoptera nije povređen niko na zemlji.

Istragu o padu nesreće vodiće istražitelji Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB), zajedno sa Federalnom upravom za vazduhoplovstvo.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETISLAV PEŠIĆ OTKRIO TAJNU! Evo zašto je Srbija šokantno ispala sa Evrobasketa!

SVETISLAV PEŠIĆ OTKRIO TAJNU! Evo zašto je Srbija šokantno ispala sa Evrobasketa!