JOŠ DVE, TRI GODINE I ONDA... Šta to Zapadu nedostaje, a Rusiji pomaže u Ukrajini?
NEDOSTATAK strategije za Ukrajinu u SAD i EU ide na ruku Rusiji, pomažući joj da dominira u sukobu, piše Volstrit žurnal.
- Ono što nedostaje, kažu mnogi političari i analitičari koji kritikuju Trampov pristup očuvanju mira, jeste koordinisana američko-evropska strategija - navodi se u tekstu.
Napominje se da bi sa sadašnjom strategijom ruski predsednik Vladimir Putin mogao da pobedi u sukobu u Ukrajini, ali ako se trenutni trendovi na frontu nastave, za dve do tri godine sposobnost ukrajinskih oružanih snaga da se brane biće iscrpljena.
Preporučujemo
"Rat u Ukrajini se neće skoro završiti, Kijevu se jasno mora reći 'NE' za ulazak u NATO"
06. 09. 2025. u 20:53
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
05. 09. 2025. u 19:51
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLUMICA I RANIJE IMALA PROBLEMA SA ZAKONOM? Burne reakcije Rusije na hapšenje Bikovićeve bivše, zahteva se STROGA kazna
LEPOTICA iz Sankt Peterburga, koja se proslavila dramom "Led", za oko nam je zapela zahvaljujući romansi sa partnerom iz pomenutog filma, popularnim srpskim glumcem koji je i u Rusiji izgradio zavidnu karijeru.
06. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)