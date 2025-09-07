Svet

JOŠ DVE, TRI GODINE I ONDA... Šta to Zapadu nedostaje, a Rusiji pomaže u Ukrajini?

07. 09. 2025. u 00:20

NEDOSTATAK strategije za Ukrajinu u SAD i EU ide na ruku Rusiji, pomažući joj da dominira u sukobu, piše Volstrit žurnal.

Foto: Profimedia

- Ono što nedostaje, kažu mnogi političari i analitičari koji kritikuju Trampov pristup očuvanju mira, jeste koordinisana američko-evropska strategija - navodi se u tekstu.

Napominje se da bi sa sadašnjom strategijom ruski predsednik Vladimir Putin mogao da pobedi u sukobu u Ukrajini, ali ako se trenutni trendovi na frontu nastave, za dve do tri godine sposobnost ukrajinskih oružanih snaga da se brane biće iscrpljena.

