POTVRĐENE NACIONALNOSTI POGINULIH: Oni su stradali u teškoj nesreći u Lisabonu
PORTUGALSKA policija (PJ) saopštila je danas da su potvrđene nacionalnosti svih 16 osoba koje su smrtno stradale u nesreći uspinjače Glorija u Lisabonu.
Među žrtvama su pet državljana Portugala, tri Velike Britanije, dva Južne Koreje, dva Kanade, kao i po jedan državljanin Švajcarske, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, prenosi Radio-televizija Portugala.
Policija je, takođe, precizirala da je nemački državljanin koji je prethodno proglašen mrtvim ipak živ i hospitalizovan je u bolnici "Sao Hoze", a u pitanju je muškarac koji je izvučen iz ruševina.
Broj žrtava je tako zvanično 16, umesto 17 kako su ranije izveštavali mediji.
Prema navodima PJ, žrtve su identifikovane na osnovu naučnih metoda u saradnji sa Nacionalnim institutom za sudsku medicinu i forenzičke nauke.
Žuti tramvaj-uspinjača iskočio je iz šina tokom večernjeg špica u sredu, 3. septembra oko 18 časova po lokalnom vremenu i udario u zgradu, u centru portugalske prestonice, u trenutku kada je prevozio više od 40 ljudi.
Tramvaj-uspinjača u centru portugalske prestonice, poznat kao Elevador da Gloria, popularna je turistička atrakcija, posebno tokom letnje sezone.
(Tanjug)
