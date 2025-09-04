DIGITALNI ŠOK IZ NEPALA: Potpuna blokada 26 platformi i društvenih mreža, na udaru i Linked In!
VLADA Nepala u četvrtak je zabranila 26 društvenih mreža, uključujući Facebook, X (bivši Twitter) i YouTube.
Prema saopštenju Ministarstva za komunikacije i informacione tehnologije Nepala, zabrana je stupila na snagu nakon što se nijedna od platformi navedenih na spisku nije registrovala u predviđenom roku od sedam dana, koji je počeo 28. avgusta i istekao u sredu uveče.
– Čak i nakon isteka roka, nijedna velika društvena mreža, poput platformi kompanija Meta, Alphabet, X, Reddit i LinkedIn, nije podnela zahtev za registraciju – navodi se u saopštenju.
Aplikacije poput TikTok-a, Viber-a, Witk-a, Nimbuzz-a i Popo Live-a nastavljaju sa radom jer su već registrovane, dok su Telegram i Global Diary podneli prijave i čekaju odobrenje.
– Na sastanku održanom danas popodne doneta je odluka da se izda nalog Nepalskoj telekomunikacionoj agenciji da blokira 26 društvenih mreža, sa stupanjem na snagu odmah – izjavio je portparol Ministarstva informacionih tehnologija, Gadžendra Kumar Takur, za agenciju ANI.
Dodao je da će, ukoliko neka platforma završi proces registracije, ponovo biti dostupna istog dana.
Registracija je obavezna u skladu sa Zakonom o upravljanju društvenim mrežama iz 2023. godine i ova mera mogla bi da utiče na više od sedam miliona mladih Nepalaca koji žive u inostranstvu zbog studija ili zaposlenja.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)