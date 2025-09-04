DIGITALNI ŠOK IZ NEPALA: Potpuna blokada 26 platformi i društvenih mreža, na udaru i Linked In!

VLADA Nepala u četvrtak je zabranila 26 društvenih mreža, uključujući Facebook, X (bivši Twitter) i YouTube.

Foto Shutterstock

Prema saopštenju Ministarstva za komunikacije i informacione tehnologije Nepala, zabrana je stupila na snagu nakon što se nijedna od platformi navedenih na spisku nije registrovala u predviđenom roku od sedam dana, koji je počeo 28. avgusta i istekao u sredu uveče.

– Čak i nakon isteka roka, nijedna velika društvena mreža, poput platformi kompanija Meta, Alphabet, X, Reddit i LinkedIn, nije podnela zahtev za registraciju – navodi se u saopštenju.

Aplikacije poput TikTok-a, Viber-a, Witk-a, Nimbuzz-a i Popo Live-a nastavljaju sa radom jer su već registrovane, dok su Telegram i Global Diary podneli prijave i čekaju odobrenje.

– Na sastanku održanom danas popodne doneta je odluka da se izda nalog Nepalskoj telekomunikacionoj agenciji da blokira 26 društvenih mreža, sa stupanjem na snagu odmah – izjavio je portparol Ministarstva informacionih tehnologija, Gadžendra Kumar Takur, za agenciju ANI.

Dodao je da će, ukoliko neka platforma završi proces registracije, ponovo biti dostupna istog dana.

Registracija je obavezna u skladu sa Zakonom o upravljanju društvenim mrežama iz 2023. godine i ova mera mogla bi da utiče na više od sedam miliona mladih Nepalaca koji žive u inostranstvu zbog studija ili zaposlenja.