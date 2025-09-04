ČEKA SE TRAMPOV ODGOVOR: Koalicija voljnih još ne zna kako će Tramp da se angažuje u Ukrajini
POSLE sastanka Koalicije voljnih učesnici su obavili dugi razgovor video-vezom s američkim predsednikom Trampom koji je, kako je istakao francuski predsednik Emanuel Makron, podtvrdio učešće i podršku Amerike u garantovanju mira.
Detalji ovog učešća će se, rekao je Makron, utvrditi u sledećih nekoliko dana. Posle toga se očekuje novi bilateralni susret između Trampa i Putina, a zatim trilateralni sastanak sa Zelenskim i na kraju sa četiri učesnika, uključujući i EU.
Francuski predsednik je pozvao Ruse da sednu za pregovarački sto, zapretivši u suprotnom novim zajedničkim sankcijama.
Stanar Jeliseja je dan ranije posle bilateralnog sastanka sa Zelenskim naglasio da se prethodnih sedmica izuzetno intezivno radilo na bezbednosnom planu za Ukrajinu "za dan kada mir bude potpisan". Naveo je i da pitanje postizanja mira zavisi od "iskrenosti Rusije", dodavši da će EU pomoći da se ojača pritisak na Moskvu u traženju diplomatskog rešenja. S druge strane, gost iz Kijeva je poručio da od Rusije nisu dobili bilo kakav znak u vezi s eventualnim mirom.
Mediji u Parizu istovremeno prenose najnovije poruke zvanične Moskve koja ističe da bilo kakva strana intervencija u bilo kom obliku ne dolazi u obzir. Bezbednosne garancije koje želi Kijev, Rusija ocenjuje kao "garanciju opasnosti za ceo evropski kontinent."
Iz Moskve su stigle vesti da bi Putin mogao da primi Zelenskog u glavnom gradu Rusije, ali i da ga istovremeno smatra nelegitimnim sagovornikom, imajući u vidu da mu je mandat prestao prošle godine. U Parizu skreću pažnju da ratni zakon u Ukrajini trenutno ne omogućuje održavanje izbora.
