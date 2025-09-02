PROMENIO POL I VERU PA POBEGAO: Neo-nacista nestao pre odlaska u zatvor

OSUĐENA nemačka neo-nacistkinja koja je promenila pol u i tvrdio da je prešla u Judeizam Marla Svenja Libih, ranije imena Sven, pobegla je pre nego što je trebalo da započne izdržavanje kazne u ženskom zatvoru.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Nemačka policija je pozvala javnost da prijavi svaki trag Marle-Svenje Libih, bivšeg Svena, koja nije došla u zatvor u istočnonemačkom gradu Kemnicu na izdržavanje kazne.

U odgovoru na to, profili na društvenim mrežama pod njenim imenom, koje vode i neke njene pristalice, objavili su niz podrugljivih tvitova u kojima se sugeriše da je neo-nacistkinja pobegla u Rusiju, piše Tajms.

Nalog na društvenoj mreži Iks pod njenim imenom objavio je više desetina objava koje ismevaju potragu, uključujući fotomontaže i slike generisane veštačkom inteligencijom na kojima je prikazana u Moskvi, Londonu i Milanu.

Njeno trenutno boravište je nepoznato, a nemačko tužilaštvo je saopštilo da su tvrdnje da je Libih pobegla iz zemlje spekulacije i da je za sada izdat samo nalog za njeno hapšenje na nivou Nemačke.

Foto: Shutterstock

Policija pretražuje različite adrese povezane sa njom i prati njene naloge na društvenim mrežama.

Libih je zatvorsku kaznu trebalo da služi u ženskom zatvoru nakon što je iskoristila nedavnu reformu koja dozvoljava Nemcima da promene pol podnošenjem odgovarajuće dokumentacije u lokalnom registru.

Libih je kategorički negirala tvrdnje da je ovu promenu pola koristila kako bi ismevala vlasti, a ne iz želje da živi kao žena.

Ministar unutrašnjih poslova Nemačke, Aleksander Dobrind, izjavio je da je Libih "zloupotrebila" zakon o samoprepoznavanju pola i da je potrebno da se zakon pooštri.

Libih (53) je od 1990-ih godina bila jedna od poznatijih figura na istočnonemačkoj neonacističkoj sceni. Foto Shutterstock

Obaveštajna služba njenog matičnog pokrajinskog regiona Saksonija-Anhalt posvetila je celo poglavlje njoj u svojim godišnjim izveštajima o antiustavnim aktivnostima.

Libih je 2023. godine osuđena na 18 meseci zatvora zbog više slučajeva verbalnog zlostavljanja i podsticanja mržnje, uključujući izjavu u kojoj je izrazila nadu da će izbeglice silovati antifa aktivistkinju, kao i ponudu da proda bejzbol palice koje je nazvala "pomagala za deportaciju".

Presuda je konačno potvrđena prošlog meseca nakon što je Libih izgubila u poslednjoj žalbi.

(Tanjug)