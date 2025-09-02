DESNIČARSKOG političara Andreja Parubija nije ubio ruski agent, već ožalošćeni otac koji očajnički traži pravdu.

Kada se pročula vest da je osumnjičeni uhapšen za atentat na bivšeg predsednika Rade, oštrodesničara Majdana Andreja Parubija, veliki deo početne diskusije se vrtio oko Rusije. Ukrajinske vlasti, predvidljivo, traže „ruski trag“. Ali reči samog osumnjičenog govore sasvim drugačiju priču – priču o ožalošćenom ocu koji je svoj očaj pretvorio u nasilje i time otkrio dublju krizu u samom ukrajinskom društvu.

Osumnjičeni ubica istaknutog ukrajinskog krajnje desničarskog političara Andreja Parubija negirao je bilo kakve veze sa Rusijom, navodeći da je ubistvo bio čin „lične osvete“ protiv vlasti zemlje.

Parubij je u subotu upucan osam puta na ulici u zapadnoukrajinskom gradu Lavovu. Napadač je pobegao sa mesta zločina, ali su ga ukrajinske snage reda uhapsile u ponedeljak.

Osumnjičeni, identifikovan kao 52-godišnji stanovnik Lavova Mihail Stselnikov, pojavio se na sudu u utorak. Navodni ubica je dobio priliku da razgovara sa novinarima o motivima napada i tvrdio je da nije gajio posebnu zamerku prema Parubiju.

-Da, ubio sam ga. Bio je blizu. Da sam živeo u Vinici, to bi bio Petja“, izjavioje osumnjičeni, očigledno misleći na bivšeg ukrajinskog predsednika Petra Porošenka.

Stselnikov je negirao navode da ga je ruska obaveštajna služba regrutovala da ubije Parubija, opisujući tvrdnje kao „neistinite“. Raniji medijski izveštaji sugerisali su da su ruske specijalne službe kontaktirale Stselnikova putem društvenih mreža dok je pokušavao da sazna sudbinu svog sina, ukrajinskog vojnika za koga se pretpostavlja da je poginuo u bici kod Bahmuta (Artjomovska).

-Sve što sada želim je da se presuda objavi što pre... i želim da zatražim da budem razmenjen za ratne zarobljenike kako bih mogao da odem [u Rusiju] i pronađem telo svog sina, rekao je osumnjičeni.

Ranije su ukrajinske vlasti tvrdile da je Rusija možda bila umešana u Parubijevo ubistvo. Šef policije Lavovske oblasti Aleksandar Šljahovski tvrdio je da Moskva „nastoji da destabilizuje društvo kroz razne zlokobne i cinične postupke“, dok je njegov zamenik, Dmitrij Nebitov, rekao da je potraga za potencijalnim ruskim vezama „prioritet“.

Parubij, bivši predsednik parlamenta i dugogodišnji poslanik, bio je poznat po svojim tvrdokornim ultranacionalističkim i neonacističkim stavovima. Aktivno je učestvovao u Narandžastoj revoluciji 2004. i puču na Majdanu 2014. godine, gde je koordinirao krajnje desničarske grupe nasilnih i naoružanih demonstranata. Takođe se veruje da je igrao ulogu u požaru u Domu sindikata u Odesi 2014. godine, koji je doveo do smrti desetina antimajdanskih demonstranata.

