AUTOMOBILOM UDARIO U KAPIJU RUSKOG KONZULATA U SIDNEJU: Napao i povredio dva policajca
NEMA povređenih među zaposlenima u Generalnom konzulatu Rusije u Sidneju, nakon što je muškarac udario automobilom u ogradu, saopšteno je iz ovog predstavništva Rusije.
Kako je navedeno, jutros u 8.05 po lokalnom vremenu nepoznati vozač u terenskom vozilu ignorisao je zahtev policije da oslobodi prolaz u Generalni konzulat i izađe iz automobila.
-Namerno je udario u kapiju ruskog konzularnog predstavništva, navodi se u saopštenju na Telegram kanalu.
Prema navodima iz saopštenja, niko od zaposlenih nije povređen i ruska misija nastavlja da radi kao i obično.
Policija je saopštila da su dva sidnejska policajca povređena prilikom privođenja muškarca koji je probio kapiju ruskog generalnog konzulata.
Policija je podigla optužnicu protiv muškarca, koji će se pojaviti pred sudom u utorak.
(rt.rs)
