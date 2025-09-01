TEMA UKRAJINE NA SAMITU ŠOS-A NIJE IZOSTALA Ušakov: Pokrenuo ju je lično Putin
SITUACIJA u Ukrajini bila je tema neformalnih razgovora na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u kineskom Tjenđinu. Predsednik Rusije Vladimir Putin obavestio je o rezultatima samita na Aljasci mnoge kolege, uključujući predsednika Kine Si Đinpinga i premijera Indije Narendru Modija, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
Prema njegovim rečima, tema o Ukrajini jeste bila razmatrana tokom neformalnih razgovora, ali na sednici niko sem ruskog predsednika nije pokrenuo tu temu.
Ušakov je istakao da Rusija i SAD nastavljaju da rade na kontaktima sa drugim liderima, uzimajući u obzir dogovore postignute u Enkoridžu.
-Postignuti su brojni međusobni dogovori u Enkoridžu. I, koliko ja razumem, i američka i naša strana, oslanjajući se na te dogovore, nastavljaju da rade, između ostalog i na kontaktima sa drugim liderima, rekao je Ušakov za televiziju „Rusija 1“.
Prema rečima Ušakova, poseta specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa Rusiji postala je osnova razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci. Na osnovu toga, predsednici su se dogovorili o daljim koracima.
-Glavni dogovor samita na Aljasci odnosi se na nastavak kontakata o rešavanju ukrajinske krize, istakao je Ušakov.
Konkretni predlozi za unapređenje nivoa pregovora Rusije i Ukrajine zasad ne postoje, dodao je on.
Podsetimo, na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.
Najveći samit ŠOS-a u istoriji udruženja održava se u kineskom gradu Tjenđinu od 31. avgusta do 1. septembra i na njemu učestvuje više od 20 stranih lidera, uključujući predsednika Rusije, kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Samit prati više od 3.000 novinara iz Kine i drugih zemalja.
