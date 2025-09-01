VIŠE OD 800 MRTVIH: Tutnjava i krici paraju noć - novi dramatični snimci iz Avganistana (VIDEO)
NAJMANjE 800 ljudi poginulo je u Avganistanu, kada je tu zemlju pogodio zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je danas portparol ministarstva unutrašnjih poslova Avganistana. VIŠE OD 800 MRTVIH: Tutnjava i krici paraju noć! Novi dramatični snimci iz Avganistana
Državni mediji naveli su da je povređeno najmanje 2.500 ljudi.
Ministarstvo za javno zdravlje Avganistana saopštilo je da je pokrenuta ogromna akcija spasavanja i da su mobilisane na stotine ljudi da pomognu onima koji su u oblasti pogođenoj zemljotresom.
Prema rečima portparola ministarstva za javno zdravlje Avganistana Šarafata Zamana, biće potrebno vremena da se dobiju tačni podaci o broju stradalih i stepenu oštećenja infrastrukture, imajući u vidu da je zemljotres pogodio planinsku oblast.
Epicentar zemljotresa koji je sinoć pogodio Avganistan nedaleko od grada Džalalabada blizu granice sa Pakistanom bio je na dubini od deset kilometara.
(Informer)
Preporučujemo
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO AVGANISTAN: Na stotine mrtvih i povređenih
01. 09. 2025. u 08:45
ŠOJGU UPOZORIO: Zapad planira da vrati NATO snage u Avganistan
29. 08. 2025. u 07:28
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu
19. 08. 2025. u 23:22 >> 00:10
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)