VIŠE OD 800 MRTVIH: Tutnjava i krici paraju noć - novi dramatični snimci iz Avganistana (VIDEO)

01. 09. 2025. u 11:13

NAJMANjE 800 ljudi poginulo je u Avganistanu, kada je tu zemlju pogodio zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je danas portparol ministarstva unutrašnjih poslova Avganistana. VIŠE OD 800 MRTVIH: Tutnjava i krici paraju noć! Novi dramatični snimci iz Avganistana

Državni mediji naveli su da je povređeno najmanje 2.500 ljudi.

Ministarstvo za javno zdravlje Avganistana saopštilo je da je pokrenuta ogromna akcija spasavanja i da su mobilisane na stotine ljudi da pomognu onima koji su u oblasti pogođenoj zemljotresom.

Prema rečima portparola ministarstva za javno zdravlje Avganistana Šarafata Zamana, biće potrebno vremena da se dobiju tačni podaci o broju stradalih i stepenu oštećenja infrastrukture, imajući u vidu da je zemljotres pogodio planinsku oblast.

Epicentar zemljotresa koji je sinoć pogodio Avganistan nedaleko od grada Džalalabada blizu granice sa Pakistanom bio je na dubini od deset kilometara.

