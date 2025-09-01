VIŠE OD 800 MRTVIH: Tutnjava i krici paraju noć - novi dramatični snimci iz Avganistana (VIDEO)

NAJMANjE 800 ljudi poginulo je u Avganistanu, kada je tu zemlju pogodio zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je danas portparol ministarstva unutrašnjih poslova Avganistana. VIŠE OD 800 MRTVIH: Tutnjava i krici paraju noć! Novi dramatični snimci iz Avganistana

Foto: Printskrin Iks/@RealBababanaras

Državni mediji naveli su da je povređeno najmanje 2.500 ljudi.

BREAKING: The death toll from the earthquake in Afghanistan has risen to 509, with more than 1,000 people injured. pic.twitter.com/a3qCk58KWf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 1, 2025

Ministarstvo za javno zdravlje Avganistana saopštilo je da je pokrenuta ogromna akcija spasavanja i da su mobilisane na stotine ljudi da pomognu onima koji su u oblasti pogođenoj zemljotresom.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Prema rečima portparola ministarstva za javno zdravlje Avganistana Šarafata Zamana, biće potrebno vremena da se dobiju tačni podaci o broju stradalih i stepenu oštećenja infrastrukture, imajući u vidu da je zemljotres pogodio planinsku oblast.

622 people killed, hundreds are missing while over 2000 people are injured due to the deadly #earthquake in Eastern Afghanistan . This is really heartbreaking 💔. Prayers for our Afghan brothers and sisters. The world should come forward to help humanity. pic.twitter.com/GdP74aFhrK — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 1, 2025

Epicentar zemljotresa koji je sinoć pogodio Avganistan nedaleko od grada Džalalabada blizu granice sa Pakistanom bio je na dubini od deset kilometara.

(Informer)