ITALIJANSKA PREMIJERKA BIRA NOVOG PORTPAROLA: Direktor državnog TV kanala Rai1 Đan Marko Kjoči spreman je da se povuče sa tog mesta

NIJE još ozvaničena, ipak su vest potvrdili visoki zvaničnici iz Vlade kao i iz partije premijerke Đorđe Meloni Italijanska braća, ali je stigla najava promene portparola u Palati Kiđi i dolazak Đan Marka Kjočija

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Italijanska premijerka želi da ojača komunikaciju inauguracijom druge faze svoje Vlade, one koja gleda unapred ka izborima 2027. godine. A možda i da pokuša da izgradi bolji odnos sa štampom, jer se u Beloj kući, kao što je poznato, na sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, „pohvalila“ da ne razgovara sa italijanskim novinarima.

Novog, mogućeg, portparola Melonijeva smatra pouzdanom osobom, prijateljem i savetnikom. Kjoči je od 3. septemra 2023. godine na čelu Informativnog programa RAI1, prethodno je bio zaposlen u novinskoj agenciji Adnkronos, a vodio je i list Il Tempo.

Kjoči još ne komentariše ovakvu odluku premijerke, niti je dao svoju saglasnost jer zvanično nije ni zatražena, kaže da je iz štampe saznao za takvu mogućnost: „Pročiatao sam ovo curenje informacija, jedina istina jeste da me je premijerka poslednjih dana neformalno kontaktirala da vidi da li bih bio dostupan za upravljanje komunikacijam zajedno sa kolegom Fabricijom Alfanom, koji već vodi taj resor u Palati Kiđi.

Naš razgovor kao i poslednjih meseci nije praćen bilo kakvom odlukom sa moje srtane, ako bih to razmotrio očigledno bih unapred obavestio kompaniju Rai i podneo ostavku na mesto direktora Rai1, kaže Kjoči.