PREDSEDNIK KINE: Nećemo dozvoliti revidiranje istorije Drugog svetskog rata
NAROD Kine, koji je podneo ogromne žrtve, nikada neće pristati na pokušaje revidiranja ili negiranja istorije agresije iz perioda Drugog svetskog rata, izjavio je predsednik Kine Si Đinping.
Predsednik Kine u svom članku, objavljenom u časopisu „Cjuši“, navodi da je istorija najbolji udžbenik i najefikasnije „sredstvo za otrežnjenje“. Si Đinping je istakao da kineski narod dobro pamti stradanja koja je doneo rat i nepokolebljivo teži ka miru.
Prema rečima kineskog lidera, u svetu i dalje postoje oni koji ignorišu neosporne istorijske činjenice, negiraju i čak veličaju istoriju agresije.
-Kineski narod, koji je podneo ogromne žrtve, nepokolebljivo će braniti istoriju ispisanu krvlju i ljudskim životima. Kineski narod zajedno sa narodima svih zemalja nikada neće tolerisati pokušaje negiranja, iskrivljivanja ili čak veličanja istorije agresije, izjavio je predsednik Kine.
Si Đinping je naglasio da je otpor kineskog naroda japanskim osvajačima (1937–1945) postao glavno bojno polje svetskog antifašističkog rata na Istoku, dajući ogroman doprinos u borbu za mir u celom svetu.
Kina će 3. septembra održati vojnu paradu na trgu Tjenanmen u Pekingu povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Ranije je saopšteno da će u svečanim događajima učestvovati 26 stranih lidera. Kako je ranije naveo pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, predsednik Rusije Vladimir Putin biće glavni gost.
(sputnikportal.rs)
