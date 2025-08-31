EVROPI PRETI IZUMIRANJE: Veliko upozorenje Maska
AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask izjavio je da će Evropa izumreti ako se nešto ne promeni.
„Ako nivo nataliteta ne dostigne barem nivo reprodukcije stanovništva, Evropa će izumreti“, napisao je Mask na društvenoj mreži Iks.
Ranije je Mask više puta skretao pažnju na temu demografije. U decembru 2024. godine preduzetnik je predvideo Evropi, uključujući Nemačku, potpuno nestajanje zbog niskog nataliteta, ističući da se evropske zemlje nalaze u „velikom problemu“.
(Sputnjik)
