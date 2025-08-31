Svet

EVROPI PRETI IZUMIRANJE: Veliko upozorenje Maska

Novosti online

31. 08. 2025. u 09:45

AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask izjavio je da će Evropa izumreti ako se nešto ne promeni.

ЕВРОПИ ПРЕТИ ИЗУМИРАЊЕ: Велико упозорење Маска

Foto: Shutterstock

„Ako nivo nataliteta ne dostigne barem nivo reprodukcije stanovništva, Evropa će izumreti“, napisao je Mask na društvenoj mreži Iks.

Ranije je Mask više puta skretao pažnju na temu demografije. U decembru 2024. godine preduzetnik je predvideo Evropi, uključujući Nemačku, potpuno nestajanje zbog niskog nataliteta, ističući da se evropske zemlje nalaze u „velikom problemu“.

(Sputnjik)

