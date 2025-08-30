PRONAĐENA TELA IZRAELSKIH TALACA U GAZI: Ubijeni u napadu Hamasa

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF i obaveštajna služba Šin Bet) pronašle su telo taoca Idana Štivija tokom operacije u Pojasu Gaze, saopštio je danas premijer Benjamin Netanjahu.

Foto: Shutterstock

IDF je u petak saopštila da su pronađena tela ubijenog Ilana Vajsa, kao i još jednog taoca čiji identitet nije naveden, preneo je Tajms of Izrael.

Štivi (28), čiji identitet je danas potvrđen, ubijen je na muzičkom festivalu Nova tokom napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023.

On je bio ljubitelj prirode i fotografije, a studirao je na Univerzitetu Rajhman u gradu Herclija.

Netanjahu je nazvao Štivija “čovekom velike hrabrosti i srca”.

-Sedmog oktobra 2023. on je učestvovao na festivalu Nova, a kada je teroristički napad počeo, spasao je mnoge učesnike festivala, dodao je Netanjahu.

Štivija su oteli prišpdanici Hamasa tokom festivala koji je fotografisao kao volonter.

On je, kada je napad počeo, zajedno sa dvoje prijatelja krenuo autom, ali su ih teroristi zaustavili na putu koji vodi na sever.

Štivi je zatim pokušao da krene na jug, ali je sleteo s puta i izgubio kontrolu nad vozilom, udarivši u drvo, naveo je Tajms of Izrael.

On je poslednji put viđen na toj lokaciji, a kasnije je pronađen auto sa tragovima krvi i rupama od metaka, a tela njegovih prijatelja su nađena na licu mesta.

Ministar odbrane Izrael Kac uputio je najdublje saučešće porodici taoca i odao priznanje njegovoj hrabrosti.

Netanjahu i Kac su obećali da će vratiti preostalih 48 talaca, od kojih je, kako se veruje, njih 20 još u životu.

(Tanjug)

