PROMENE U EU: Kaja Kalas imenovala novog ambasadora u Srbiji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2025. u 21:21

EVROPSKA služba za spoljne poslove (EEAS) imenovala je Andreasa von Bekerata za novog ambasadora Evropske unije u Srbiji.

ПРОМЕНЕ У ЕУ: Каја Калас именовала новог амбасадора у Србији

Foto: Profimedia

Fon Bekerat je švedski diplomata koji je prethodno obavljao funkciju ambasadora Švedske u Poljskoj i Ukrajini, kao i zamenika generalnog direktora za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju u švedskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku i potpredsednica Evropske komisije Kaja Kalas danas je objavila imenovanja na ključne pozicije unutar Evropske službe za spoljne poslove.

Reč je o pet pozicija u višem menadžmentu, 36 novih šefova delegacija i dvoje zamenika šefova delegacija.

Fon Bekerat je na ovoj funkciji nasledio Emanuelea Žiofrea, italijanskog diplomatu koji je bio ambasador EU u Beogradu od 2021. godine.

Žiofre je imenovan za zamenika generalnog direktora za Evropu i Centralnu Aziju u EEAS-u.

(Tanjug)

