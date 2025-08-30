KANCELAR MERC: Rusija će okončati rat protiv Ukrajine iz ekonomskih i vojnih razloga
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da očekuje da će Rusija prestati sa ratom protiv Ukrajine tek kada više ne bude u mogućnosti da ga vodi iz ekonomskih i vojnih razloga, jer su diplomatski napori u poslednjim nedeljama neuspešni.
-Svi napori u poslednjim nedeljama naišli su na još agresivniji pristup režima u Moskvi prema stanovništvu Ukrajine, rekao je Merc na regionalnom skupu svoje Hrišćansko-demokratske unije u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, prenosi Rojters.
Ranije danas, načelnik Generalštaba Rusije Velerij Gerasimov izjavio je da ruske trupe vode neprekidnu ofanzivu gotovo duž celokupne linije fronta u Ukrajini i da imaju "stratešku inicijativu".
Rusija je takođe pojačala vazdušne napade na ukrajinske gradove i naselja koja se nalaze daleko od linije fronta tokom ovog leta.
(Tanjug)
