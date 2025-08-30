Svet

KANCELAR MERC: Rusija će okončati rat protiv Ukrajine iz ekonomskih i vojnih razloga

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2025. u 18:00

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da očekuje da će Rusija prestati sa ratom protiv Ukrajine tek kada više ne bude u mogućnosti da ga vodi iz ekonomskih i vojnih razloga, jer su diplomatski napori u poslednjim nedeljama neuspešni.

КАНЦЕЛАР МЕРЦ: Русија ће окончати рат против Украјине из економских и војних разлога

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

-Svi napori u poslednjim nedeljama naišli su na još agresivniji pristup režima u Moskvi prema stanovništvu Ukrajine, rekao je Merc na regionalnom skupu svoje Hrišćansko-demokratske unije u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, prenosi Rojters.

Ranije danas, načelnik Generalštaba Rusije Velerij Gerasimov izjavio je da ruske trupe vode neprekidnu ofanzivu gotovo duž celokupne linije fronta u Ukrajini i da imaju "stratešku inicijativu".

Rusija je takođe pojačala vazdušne napade na ukrajinske gradove i naselja koja se nalaze daleko od linije fronta tokom ovog leta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!