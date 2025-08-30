Svet

UBICA SE PRERUŠIO U KURIRA: Objavljen jeziv snimak ubistva bivšeg predsednika ukrajinske skupštine (VIDEO)

DANAS nešto posle podneva ulica Akademika Jefremova u Lavovu postala je mesto brutalnog zločina kada je ubijen Andrej Parubij, bivši predsednik Vrhovne rade Ukrajine i jedna od ključnih figura Evromajdana.

Prema prvim informacijama, napadač je pucao iz neposredne blizine i ispalio čak osam metaka.

54- godišnji Parubij podlegao je povredama na licu mesta.

Ono što ovaj slučaj čini još šokantnijim je da je ubica bio maskiran kao dostavljač kurirske službe, čime je neprimetno prišao žrtvi.

Policija je odmah pokrenula specijalnu operaciju "Sirena", a forenzički tim i kinolozi i dalje pretražuju mesto zločina.

Kako se navodi u Telegram objavi, istražitelji već imaju konkretne tragove koji vode do osumnjičenog ubice.

