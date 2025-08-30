OTKRIVEN UZROK PADA AMERIČKOG F-35: Otkud led na Aljasci? Ponos ratnog vazduhoplovstva ne leti po hladnoći

PILOT američkog lovca F-35 proveo je skoro sat vremena na telefonu sa tehničarima iz "Lokid Martina", ali ga je neispravna hidraulika na kraju primorala da slupa avion vredan skoro 200 miliona dolara, navodi se u novoobjavljenom izveštaju o uzrocima nesreće na Aljasci.

Nesreća se dogodila 28. januara u vazdušnoj bazi "Ajelson" nedaleko od Ferbenksa. Video-snimak koji je procurio na društvene mreže prikazao je pilota kako se polako spušta padobranom, dok se skupoceni lovac u slobodnom padu pretvara u vatrenu loptu.

Izveštaj Tihookeanske komande američkog vazduhoplovstva (PAKAF), objavljen ove sedmice, za nesreću je okrivio "značajne propuste u poštovanju procedure i nedostatak discipline" američkih avijatičara.

F-35 je najmoderniji lovac-bombarder u arsenalu vojske SAD, zamišljen kao "švajcarski nož" za sve namene. U praksi se pokazao kao nepouzdan, skup, i težak za održavanje.

U izveštaju se ne navodi ime pilota koji je tog dana bio u kabini, samo da je imao skoro 1.700 sati letenja na jurišniku A-10 i još 555 sati na F-35. Ali od samog početka je bilo jasno da rutinska bojeva vežba neće proteći kako treba.

Temperatura vazduha je bila oko -18 stepeni Celzijusa kada je oko 10.42 časova šest lovaca izašlo iz hangara na pistu baze "Ajelson". Nisu poleteli pre 11.22, međutim, zbog "malih problema" posle paljenja motora na nekoliko aparata.

Tih 40 minuta dalo je dovoljno vremena da se hidraulična tečnost aviona 19-5535 zamrzne i blokira točak u nosu. To inače ne bi trebalo da se desi, ali je ispitivanje posle nesreće ustanovilo da burad sa hidrauličnom tečnošću sadrže skoro 30 odsto vode, jer nisu adekvatno zatvorena i uskladištena.

Čim je poleteo, pilot 19-5535 je javio kontroli letenja da ne može da uvuče prednji točak. Sledećih 50 minuta proveo je na radio-telefonskoj konferenciji sa zaposlenima "Lokida", u naporu da reši problem.

Mega-korporacija "Lokid Martin" proizvodi F-35 i zadužena je za njegovo održavanje. Na pozivu je bilo čak pet inženjera, od kojih jedan programer, tri specijaliste za stajni trap i jedan ekspert za bezbednost u letu. Oni su savetovali da pilot proba "sleti pa poleti" pristup kako bi otkočio zaglavljeni prednji točak.

Posle drugog pokušaja, problem je postao još gori: sad su se zaledili i točkovi u krilima.

-Led je sprečio puno otvaranje trapa, što je senzore navelo da zaključe kako je avion na zemlji kada je u stvari bio u letu, navodi izveštaj PAKAF-a.

Budući da se kompjuter u avionu ponašao kao da je na zemlji, pilot više nije mogao da kontroliše aparat, koji je počeo da se nekontrolisano penje. Pilot se katapultirao na visini od 113 metara, dok je F-35 nastavio da se penje do visine od 976 metara pre nego što je izgubio potisak i strmoglavio se na zemlju.

Letelica vredna najmanje 196.5 miliona dolara potpuno je uništena, dok je pilot preživeo sa lakšim povredama.

Istraga je ustanovila da je devet dana kasnije još jedan F-35 u "Ajelsonu" prijavio sličan problem sa zaleđenom hidraulikom, ali je uspeo da sleti bez problema.

Ispostavilo se i da je "Lokid Martin" poslao upozorenje u aprilu 2024, nekih devet meseci pre incidenta, da bi senzori F-35 mogli da zakažu pri veoma niskim temperaturama, ali da na to niko nije obratio pažnju.

