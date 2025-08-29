SADA JE I ZVANIČNO: USAID je u fazi gašenja

AGENCIJA Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), zvanično se nalazi u fazi gašenja, saopštio je američki državni sekretar Marko Rubio.

-Od januara smo uštedeli poreskim obveznicima desetine milijardi dolara. Sa malim brojem ključnih programa koji su preneti u Stejt department, USAID je zvanično u režimu gašenja. Ros Vout je sada preuzeo vođstvo nad procesom likvidacije ove agencije, koja je odavno skrenula s puta, napisao je Rubio na društvenoj mreži Iks.

Prema rečima državnog sekretara, predsednik SAD Donald Tramp podržao je da upravljanje procesom zatvaranja USAID-a bude povereno Voutu, bliskom saradniku Rubija.

Ranije danas, Bela kuća je saopštila da je predsednik SAD Donald Tramp ukinuo 15 programa strane pomoći vrednih 4,9 milijardi dolara, rekavši da je reč o programima Stejt departmenta, USAID-a i stranoj pomoći.

Još u februaru, Trampova administracija je faktički obustavila rad USAID-a, koji se koristio za sprovođenje američke spoljne politike i kao instrument uticaja na druge zemlje.

U martu je državni sekretar Marko Rubio, postavljen kao privremeni rukovodilac agencije, izjavio da je vlada nakon revizije obustavila više od 80 odsto programa ovog tela.

(sputnikportal.rs)

