BELOUSOV: Tempo napredovanja ruskih trupa u Ukrajini je ubrzan, više od 600 km2 zauzimamo
MINISTAR odbrane Rusije, Andrej Belousov, izjavio je danas da je tempo napredovanja ruskih trupa u Ukrajini ubrzan, naglasivši da je u 2025. godini vojska izvršila 35 masovnih udara na 146 ključnih objekata ukrajinskih snaga.
-Mesečno osvajamo 600-700 kvadratnih kilometara u zoni specijalne vojne operacije, a u 2025. godini, vojska je izvela 35 masovnih i grupnih udara po 146 važnih objekata ukrajinskih snaga, oštećeno je 62 odsto ključnih preduzeća ukrajinskog vojnog kompleksa čime je borbeni potencijal ukrajinske vojske značajno smanjen, rekao je Belousov, prenose RIA Novosti.
On je dodao i da je najvažniji element u vođenju borbenih dejstava je poboljšanje obaveštenosti na taktičkom nivou.
(Tanjug)
