PROCES PROTIV SOROŠA: Američki predsednik optužio osnivača Fondacije za otvoreno društvo za organizaciju protesta u SAD

ŠEF Bele kuće Donald Tramp pozvao je juče na krivično gonjenje milijardera i osnivača Fondacije za otvoreno društvo Džordža Soroša i njegovog sina Aleksandra zbog, kako je istakao, finansiranja protesta u Americi. Istovremeno, tim šefa Bele kuće Donalda Trampa uputio je zahtev Vrhovnom sudu SAD da poništi odluku Okružnog suda koji je prethodno, uprkos protivljenju Bele kuće, odobrio slanje milijardi dolara za pomoć inostranstvu u koju je, inače, bila uključena i Sorošova fondacija.

Foto: Arhiva Novosti

- Džordž Soroš i njegov divni sin, radikalni levičar, trebalo bi da budu optuženi po Zakonu o civilnoj odgovornosti zbog podrške nasilnim protestima i još mnogo čemu, širom SAD. Nećemo dozvoliti ovim ludacima da više cepaju Ameriku, nikada joj ne dajući ni priliku da diše i bude slobodna. Soroš i njegova grupa psihopata naneli su veliku štetu našoj zemlji! To uključuje i njegove lude prijatelje sa Zapadne obale. Budite oprezni, pratimo vas - naveo je Tramp je optužbe na račun dugogodišnjeg finansijera američke Demokratske stranke izneo u objavi na svojoj društvenoj mreži.

U SAD su, inače, ovog leta izbile velike demonstracije zbog imigracionih racija. Bunt je prvo krenuo iz Los Anđelesa, posle čega se raširio i u drugim gradovima. Tramp je zbog demonstracija angažovao pripadnike Nacionalne garde. Poznato je da je Soroš dugo podržavao razne građanske pokrete preko nevladinih organizacija (NVO). Bio je dovođen u vezu sa protestima u SAD, ali i drugim zemljama.

Njegovo ime nedavno je punilo novinske stupce i kada su otpečaćeni dokumenti o aferi "Rusijagejt" i iznete tvrdnje da su saradnici Fondacije za otvoreno društvo umešali svoje prste u pletenje teorije o ruskom uticaju na predsedničke izbore 2016. godine, kada je pobedu odneo republikanski kandidat i aktuelni šef Bele kuće Donald Tramp.

U međuvremenu, Tramp se od povratka na najvišu funkciju zalagao da se rampa za davanje novca za organizacije širom sveta spusti. To je dovelo i do zatvaranja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koja je radila i u Srbiji.

Istovremeno, administracija je zatražila od Vrhovnog suda da interveniše i blokira presudu okružnog suda do 2. septembra, kako bi se sprečili "opsežni preliminarni koraci koji nanose nepopravljivu štetu Sjedinjenim Državama". Iako je Apelacioni sud ranije ovog meseca stao na Trampovu stranu u ovom slučaju, odluka nižeg suda kojom se zahteva da se novac ipak potroši, ostaje na snazi. Ukoliko Vrhovni sud ne interveniše, administracija tvrdi da će odluka nižeg suda "efektivno primorati vladu da brzo izdvoji oko 12 milijardi dolara sredstava strane pomoći".

Prethodno je 11. avgusta sud distrikta Kolumbija naložio američkoj vladi da više ne uskraćuje, blokira, rezerviše ili na bilo koji drugi način ometa isplatu budžetskih sredstava Nacionalnoj zadužbini za demokratiju (NED) u fiskalnoj 2025. godini. Osim toga, sudija Debni L. Fridrič naložila je vladi da najkasnije do 13. avgusta dostavi izveštaj kojim će potvrditi redovnu raspodelu i isplatu budžetskih sredstava namenjenih NED. I ova organizacija, takođe aktivna u Srbiji, se pre nekoliko meseci suočila sa obustavom novca iz budžeta SAD, zbog čega je podnela tužbu. Međutim, u martu je NED objavio da mu je omogućen delimičan pristup odobrenom novcu iz državne kase.

Ova fondacija je 29. jula obeležila i desetu godišnjicu otkako je Rusija, kao prvu među takvim organizacijama, proglasila za nepoželjnu, navodeći da "NED nikada nije odustao od podrške Rusima koji traže slobodu". Istog dana, lider ostrva Tajvan, Laj Čing Te, sastao se sa delegacijom NED koju je predvodio njen predsednik Dejmond Vilson. Čink Te je tada izrazio nadu da će, uz podršku NED, Tajvan "nastaviti da korača zajedno sa globalnom demokratskom zajednicom u učvršćivanju demokratskih vrednosti i podsticanju prosperiteta i razvoja u regionu i širom sveta".

Novac USAID za Moldaviju POZNATI ruski prankeri Vovan i Leksus uspeli su da prevare bivšu američku ambasadorku u UN i nekadašnju šeficu organizacije USAID Samantu Pauer, koja im je otkrila da su SAD trošile ogroman novac na uspostavljanje "demokratskog režima" u Moldaviji i borbu protiv "ruskog uticaja". - Desetine miliona dolara. Taj novac je prebacivan u Moldaviju u sklopu dugoročnije perspektive nego u Ukrajini. Značajno smo proširili njegovo prisustvo, kako zbog Ukrajine, tako i zbog Moldavije - rekla je Pauerova, dodavši da je posebna pažnja posvećena sadašnjoj predsednici Moldavije Maji Sandu, koju je opisala kao "blistav trenutak demokratije" i "pravog reformatora", ističući njene veze sa američkom vladom. Pauerova je rekla i da su ta ulaganja obustavljena kada je Tramp ponovo došao na vlast u SAD.