OVO JE MONSTRUM KOJI JE PUCAO NA DECU: Naoružan s tri vrste oružja izazvao krvoproliće

27. 08. 2025. u 21:52

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je obavešten o pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu, u Minesoti.

Foto: Printskrin

Tramp je rekao da je FBI na licu mesta, dodajući da Bela kuća prati situaciju.

U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu, u SAD, povređeno je 20 ljudi.

To je izvestio Rojters, pozivajući se na Ministarstvo pravde SAD.

- Prema rečima predstavnika Ministarstva pravde, tri osobe su poginule, uključujući i pucača, a 20 je povređeno - navodi se u tekstu.

Napadač, koji je nakon zločina počinio samoubistvo na parkiralištu ispred škole, delovao je sam, navodi policija.

Identifikovan je kao Robin Vestman, mladić u ranim dvadesetim godinama. Prema informacijama koje je objavio NBC News, imao je krivičnu evidenciju.

Zvaničnici su potvrdili da je Vestman na internetu objavljivao video-zapise u kojima je govorio o samoubistvu, izražavao nasilne misli, te prikazivao ručno crtane skice unutrašnjeg rasporeda crkve.

Naoružan s tri vrste oružja, napadač je kroz prozore otvorio vatru na decu i ostale vernike tokom mise kojom je obeležena prva nedelja nastave nakon praznika.

Fudbal
