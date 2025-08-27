BIVŠA ŠEFICA USAID-A PRIZNALA: Desetine miliona dolara potrošene u ove evropske zemlje

POZNATI ruski prankeri Vovan i Leksus uspeli su da prevare bivšu američku ambasadorku u UN i bivšu šeficu organizacije USAID Samantu Pauer, koja je u razgovoru sa njima otkrila da su SAD trošile ogroman novac na uspostavljanje "demokratskog režima" u Moldaviji i borbu protiv tzv. ruskog uticaja.

Foto: Tanjug/AP

- Desetine miliona dolara - taj novac je prebacivan u Moldaviju u sklopu dugoročnije perspektive nego u Ukrajini. Značajno smo proširili njegovo prisustvo, kako zbog Ukrajine, tako i, naravno, zbog Moldavije - rekla je Pauer.

Posebna pažnja je posvećena sadašnjoj predsednici Moldavije, Maji Sandu koju je opisala kao "blistav trenutak demokratije" i "pravog reformatora", ističući Sanduine veze sa američkom vladom, prenosi Izvestija.

Pauer je rekla da su ta ulaganja obustavljena kada je Donald Tramp ponovo došao na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama i izrazila zabrinutost zbog njegove politike.

- Sve dok se Tramp ne meša u poslove Moldavije, Evropa postaje mnogo važnija - navela je ona.

Foto: Printskrin

Vovan i Leksus su poznati po prevarama brojnih javnih ličnosti poput Eltona Džona kome su se predstavili kao ruski predsednik Vladimir Putin i njegov prevodilac, princa Harija kome su se predstavili kao aktivistkinja Greta Tunberg i njen otac.

Poznati su i po tome što su, između ostalog, prankovali i turskog predsednika Tajipa Redžepa Erdogana kome su se predstavili kao političar i bivši predsednik Ukrajkine Petro Porošenko, a isto su se predstavili i bivšem makedonskom premijeru Zoranu Zaevu, ali i bivšoj nemačkoj kancelarki Angeli Merkel.

(Tanjug)