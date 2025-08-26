SPASAVAO DECU PA SE UDAVIO: Turista iz Nemačke nestao u jezeru Komo
NEMAČKI turista nestao je u jezeru Komo u Italiji nakon što je uspeo da spasi svoje dvoje male dece koja su pala u vodu.
Nesreća se dogodila u ponedeljak popodne na levoj strani jezera Komo, naspram mesta Dorio, prenosi Rai Uno.
Muškarac je bio na odmoru sa suprugom, a na izlet čamcem krenuo je iz mesta Dongo u provinciji Komo. U jednom trenutku, deca su završila u vodi, a otac je skočio da ih spase.
Iako je uspeo da ih izvuče iz opasnosti, sam više nije izronio, a veruje se da su ga povukle jake struje jezera.
Uzbunu su podigli turisti koji su sa plaže primetili da se muškarac nije vratio na površinu.
U potragu su uključeni vatrogasni helikopter, hidroambulanta, nautički tim spasilačke službe iz Belana, kao i vatrogasne jedinice i obalska straža.
Na lice mesta stigli su i ronioci specijalne jedinice iz Veneta.
Za sutra je najavljeno korišćenje podvodnog robota na daljinsko upravljanje, koji stiže iz Sardinije, kako bi se detaljno pretražilo dno jezera.
Tanjug
