SPASAVAO DECU PA SE UDAVIO: Turista iz Nemačke nestao u jezeru Komo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 19:05

NEMAČKI turista nestao je u jezeru Komo u Italiji nakon što je uspeo da spasi svoje dvoje male dece koja su pala u vodu.

СПАСАВАО ДЕЦУ ПА СЕ УДАВИО: Туриста из Немачке нестао у језеру Комо

Foto: Unsplash

Nesreća se dogodila u ponedeljak popodne na levoj strani jezera Komo, naspram mesta Dorio, prenosi Rai Uno.

Muškarac je bio na odmoru sa suprugom, a na izlet čamcem krenuo je iz mesta Dongo u provinciji Komo. U jednom trenutku, deca su završila u vodi, a otac je skočio da ih spase.

Iako je uspeo da ih izvuče iz opasnosti, sam više nije izronio, a veruje se da su ga povukle jake struje jezera.

Uzbunu su podigli turisti koji su sa plaže primetili da se muškarac nije vratio na površinu.

U potragu su uključeni vatrogasni helikopter, hidroambulanta, nautički tim spasilačke službe iz Belana, kao i vatrogasne jedinice i obalska straža.

Na lice mesta stigli su i ronioci specijalne jedinice iz Veneta.

Za sutra je najavljeno korišćenje podvodnog robota na daljinsko upravljanje, koji stiže iz Sardinije, kako bi se detaljno pretražilo dno jezera.

Tanjug

