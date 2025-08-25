AKCIJA FRANCUSKE POLICIJE: Uhapšen muškarac osumnjičen za višestruko ubistvo

FRANCUSKA policija privela je neimenovanog muškarca zbog sumnje da je ubio četiri muškarca, čija su tela pronađena u Seni na obodu Pariza, saopštilo je danas lokalno tužilaštvo.

Navodi se da je osumnjičeni beskućnik i da se često nalazio u oblasti gde su tela pronađena, prenosi Rojters.

Advokat osumnjičenog, Antoan Ori, rekao je da iz pravnih razloga ne može da navede ime svog klijenta, koji je uhapšen prošle nedelje i izveden pred sudiju.

Tela su pronađena 13. avgusta u oblasti poznatoj po susretima homoseksualnih parova, Šoazi-le-Roa, koja se nalazi u jugoistočnom predgrađu francuske prestonice.

Dve žrtve, Alžirac i Tunišanin, takođe su bile beskućnici, a ubijeni su i drugi Alžirac (21), koji je živeo u blizini i jedan Francuz (48).

(Tanjug)

