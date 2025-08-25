Svet

AKCIJA FRANCUSKE POLICIJE: Uhapšen muškarac osumnjičen za višestruko ubistvo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2025. u 18:15

FRANCUSKA policija privela je neimenovanog muškarca zbog sumnje da je ubio četiri muškarca, čija su tela pronađena u Seni na obodu Pariza, saopštilo je danas lokalno tužilaštvo.

АКЦИЈА ФРАНЦУСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Ухапшен мушкарац осумњичен за вишеструко убиство

Foto Shutterstock

Navodi se da je osumnjičeni beskućnik i da se često nalazio u oblasti gde su tela pronađena, prenosi Rojters.

Advokat osumnjičenog, Antoan Ori, rekao je da iz pravnih razloga ne može da navede ime svog klijenta, koji je uhapšen prošle nedelje i izveden pred sudiju.

Tela su pronađena 13. avgusta u oblasti poznatoj po susretima homoseksualnih parova, Šoazi-le-Roa, koja se nalazi u jugoistočnom predgrađu francuske prestonice.

Dve žrtve, Alžirac i Tunišanin, takođe su bile beskućnici, a ubijeni su i drugi Alžirac (21), koji je živeo u blizini i jedan Francuz (48).

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)