AKCIJA FRANCUSKE POLICIJE: Uhapšen muškarac osumnjičen za višestruko ubistvo
FRANCUSKA policija privela je neimenovanog muškarca zbog sumnje da je ubio četiri muškarca, čija su tela pronađena u Seni na obodu Pariza, saopštilo je danas lokalno tužilaštvo.
Navodi se da je osumnjičeni beskućnik i da se često nalazio u oblasti gde su tela pronađena, prenosi Rojters.
Advokat osumnjičenog, Antoan Ori, rekao je da iz pravnih razloga ne može da navede ime svog klijenta, koji je uhapšen prošle nedelje i izveden pred sudiju.
Tela su pronađena 13. avgusta u oblasti poznatoj po susretima homoseksualnih parova, Šoazi-le-Roa, koja se nalazi u jugoistočnom predgrađu francuske prestonice.
Dve žrtve, Alžirac i Tunišanin, takođe su bile beskućnici, a ubijeni su i drugi Alžirac (21), koji je živeo u blizini i jedan Francuz (48).
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
Preporučujemo
OSNIVAČ TELEGRAMA NIKAD ISKRENIJI: Moje hapšenje je bila greška francuske policije
24. 08. 2025. u 21:30
BLOKIRAJMO SVE - DO PADA VLADE: Melanšon pozvao na generalni štrajk 10. septembra
23. 08. 2025. u 00:11
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)