"ŠTA MI SVE NISU URADILI" Lukašenko se oglasio posle lekarskog pregleda koji je trajao dva dana (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko saopštio je da je prošao kompletan lekarski pregled, tokom kojeg nisu otkriveni nikakvi problemi sa njegovim zdravljem.
Prema rečima Lukašenka, koje je citirala BELTA, pregled je trajao dva dana.
Tokom tog vremena, lekari su izvršili niz procedura.
- Šta mi sve nisu uradili. Čak su mi i ušli u mozak - kazao je Lukašenko.
Preporučujemo
"ŽELIM VAM MIRNO NEBO I SOLIDARNOST": Lukašenko čestitao Ukrajini Dan nezavisnosti
24. 08. 2025. u 15:43
KAKO JE ALjASKA IZABRANA ZA SASTANAK: Lukašenko izneo detalje
22. 08. 2025. u 18:45
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)