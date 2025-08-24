Svet

"ŠTA MI SVE NISU URADILI" Lukašenko se oglasio posle lekarskog pregleda koji je trajao dva dana (VIDEO)

Novosti online

24. 08. 2025. u 23:00

PREDSEDNIK Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko saopštio je da je prošao kompletan lekarski pregled, tokom kojeg nisu otkriveni nikakvi problemi sa njegovim zdravljem.

Foto: Profimedia/Sputnik/Viktor Toločko

Prema rečima Lukašenka, koje je citirala BELTA, pregled je trajao dva dana.

Tokom tog vremena, lekari su izvršili niz procedura.

- Šta mi sve nisu uradili. Čak su mi i ušli u mozak - kazao je Lukašenko.

