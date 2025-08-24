"ZELENSKI ŠIRI GLASINE": Lavrov istakao da na Aljasci nije bilo priče o sastanku lidera Rusije i Ukrajine

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je danas da se tema mogućeg susreta ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nije razmatrala tokom samita Rusija-SAD na Aljasci, ali da je Putin spreman na razgovor pod uslovom da samit ima predsedničku dnevnu agendu, uprkos tome što Zelenski za Rusiju nema legitimitet

Foto: Tanjug/AP

- Ove glasine, pre svega, šire Zelenski i njegovi evropski sponzori - istakao je Lavrov u intervjuu za američki NBC, dodajući da je ova tema pokrenuta nakon susreta Donalda Trampa s evropskim zvaničnicima.

On je napomenuo da je nakon toga Tramp pozvao Putina, koji je naveo da je Moskva spremna da nastavi direktne pregovore sa Ukrajinom, koji su započeti u Istanbulu, dodajući da je Putin naglasio da sastanci na najvišem nivou, naročito između lidera Rusije i Ukrajine, moraju biti temeljno pripremljeni i da je potrebna saglasnost između strana o pripremnim koracima za takve razgovore.

Lavrov je izjavio da Zelenski nema legitimitet da potpisuje pravne dokumente u vezi sa rešavanje ukrajinske krize, objavljeno je na sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

- Priznajemo ga de-facto kao vođu režima i u tom svojstvu smo spremni da se sastanemo s njim. Ali kada dođe trenutak za potpisivanje pravnih dokumenata, potrebno je jasno razumevanje da osoba koja potpisuje mora biti legitiman predstavnik, a Zelenski to trenutno nije prema ukrajinskom ustavu - rekao je ministar spoljnih poslova Rusije.

Lavrov je istakao da je Rusija spremna da diskutuje o političkim aspektima rešavanja sukoba sa Ukrajinom u svim mogućim formatima.

On je naglasio da Rusija do danas nije dobila odgovor od Kijeva na predlog da se formiraju tri radne grupe koje bi detaljnije razmotrile humanitarna, vojna i politička pitanja, što je Rusija predložila još 2022. godine na pregovorima u Istanbulu.

Lavrov je takođe istakao da Rusiji teritorijalna proširenja nisu potrebna već da je sudbina ljudi koji žive na području Donbasa i Luganska važnija.

(Tanjug)

