KRENULI NA SLADOLED, PA POGINULI: Objavljen snimak jezive nesreće, pijani vozač kosio sve pred sobom
TRIDESETTROGODIŠNjI otac i njegov sin, obojica iz Krestmida, zadobili su smrtonosne povrede i preminuli na licu mesta.
Trevor Vilijam Galbrajt (41) optužen je za ubistvo iz nehata, a policija je utvrdila da je bio pod dejstvom alkohola.
Brajden Ešli Timins (33) i njegov četvorogodišnji sin Hendriks-Hemi Te Rongomau King šetali su Grin Roudom kada ih je oko 11.15 časova u nedelju pokosio automobil.
Otac i sin su izašli u šetnju i da kupe sladoled kada je njihove živote prekinuo bahati vozač.
Snimak sa nadzornih kamera prikazuje oca i sina nekoliko minuta pre nego što su tragično poginuli. Na video materijalu se vidi četvorogodišnji dečak kako vozi bicikl na trotoaru u 10:57 časova.
On pokazuje na nešto ispred sebe pre nego što prođe ispred oca.
Timins je pratio svog sina, hodajući iza njega, obučen u crne pantalone i belu majicu.
Na snimku se vidi dečak kako čeka da ga otac sustigne pre nego što par nastavi ka Grin Roudu i izađe iz kadra.
Galbrajt je bio pozitivan na alko-testu nakon što je udario oca i sina.
- Zatim je prevezen u bolnicu gde je zahtevano uzimanje uzorka krvi - rekao je portparol policije.
On je u ponedeljak zadržan u pritvoru u Prekršajnom sudu u Binliju, a ročište je odloženo do 20. oktobra.
Jedinica za forenzičke sudske nesreće vratila se na mesto nesreće u utorak, a istraga je u toku.
Ožalošćeni su položili cveće, plišane igračke i sladoled u znak počasti ocu i sinu.
(Daily mail, Kurir)
