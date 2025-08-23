Svet

KRENULI NA SLADOLED, PA POGINULI: Objavljen snimak jezive nesreće, pijani vozač kosio sve pred sobom

V.N.

23. 08. 2025. u 13:36

TRIDESETTROGODIŠNjI otac i njegov sin, obojica iz Krestmida, zadobili su smrtonosne povrede i preminuli na licu mesta.

КРЕНУЛИ НА СЛАДОЛЕД, ПА ПОГИНУЛИ: Објављен снимак језиве несреће, пијани возач косио све пред собом

Foto: Shutterstock

Trevor Vilijam Galbrajt (41) optužen je za ubistvo iz nehata, a policija je utvrdila da je bio pod dejstvom alkohola.

Brajden Ešli Timins (33) i njegov četvorogodišnji sin Hendriks-Hemi Te Rongomau King šetali su Grin Roudom kada ih je oko 11.15 časova u nedelju pokosio automobil.

Otac i sin su izašli u šetnju i da kupe sladoled kada je njihove živote prekinuo bahati vozač.

Snimak sa nadzornih kamera prikazuje oca i sina nekoliko minuta pre nego što su tragično poginuli. Na video materijalu se vidi četvorogodišnji dečak kako vozi bicikl na trotoaru u 10:57 časova.

On pokazuje na nešto ispred sebe pre nego što prođe ispred oca.

Timins je pratio svog sina, hodajući iza njega, obučen u crne pantalone i belu majicu.

Na snimku se vidi dečak kako čeka da ga otac sustigne pre nego što par nastavi ka Grin Roudu i izađe iz kadra.

Galbrajt je bio pozitivan na alko-testu nakon što je udario oca i sina.

- Zatim je prevezen u bolnicu gde je zahtevano uzimanje uzorka krvi - rekao je portparol policije.

On je u ponedeljak zadržan u pritvoru u Prekršajnom sudu u Binliju, a ročište je odloženo do 20. oktobra.

Jedinica za forenzičke sudske nesreće vratila se na mesto nesreće u utorak, a istraga je u toku.

Ožalošćeni su položili cveće, plišane igračke i sladoled u znak počasti ocu i sinu.

(Daily mail, Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP IZBACIO URSULU SA SASTANKA? Hitno se oglasio Brisel
Svet

0 1

TRAMP IZBACIO URSULU SA SASTANKA? Hitno se oglasio Brisel

NEMAČKI TV kanal "n-tv" objavio je da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom sastanka sa evropskim liderima u Vašingtonu 18. avgusta zatražio od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da napusti prostoriju, navodeći da "želi da razgovara samo sa državnim liderima", prenosi "Politika".

23. 08. 2025. u 14:08

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu