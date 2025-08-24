Svet

SUKOB ZBOG MUZIKE: Svađa se završila ubistvom

Novosti online

24. 08. 2025. u 00:01

DVE osobe su izbodene nožem tokom sukoba između komšija na severoistoku Moskve.

СУКОБ ЗБОГ МУЗИКЕ: Свађа се завршила убиством

Foto: pixabay

Muškarac star 37 godina, koji je pio alkohol, nervozno je reagovao na muziku u susednom stanu.

Otišao je da zamoli da se muzika smanji, ponevši sa sobom dva noža.

Tokom pregovora došlo je do sukoba između komšija, a napadač je izbo nožem dvojicu muškaraca.

Jedan od njih je preminuo u bolnici, piše MK.

(alo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu