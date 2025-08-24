SUKOB ZBOG MUZIKE: Svađa se završila ubistvom
DVE osobe su izbodene nožem tokom sukoba između komšija na severoistoku Moskve.
Muškarac star 37 godina, koji je pio alkohol, nervozno je reagovao na muziku u susednom stanu.
Otišao je da zamoli da se muzika smanji, ponevši sa sobom dva noža.
Tokom pregovora došlo je do sukoba između komšija, a napadač je izbo nožem dvojicu muškaraca.
Jedan od njih je preminuo u bolnici, piše MK.
(alo.rs)
