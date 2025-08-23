AVION SE TRESE, IZ KABINE SE ČUJU JAUCI UPLAŠENIH PUTNIKA! Pogledajte stravičnu scenu na nebu iznad Italije (VIDEO)

PUTNICI na letu kompanije Viz Er iz Alikantea za Rim doživeli su pravu dramu kada je avion naleteo na snažnu turbulenciju i bio prinuđen na prinudno sletanje u Bolonju.

Foto: Shutterstock

Snimci objavljeni na mrežama prikazuju avion koji se snažno trese, dok se iz kabine čuju povici uplašenih putnika.

Planirani let za Rim Fjumićino, najprometniji aerodrom u Italiji, više puta je pokušao sletanje, ali je zbog jakih oluja preusmeren na Bolonju, udaljenu više od 400 kilometara.

@cancan_ro Clipe de groază pentru pasagerii un avion Wizz Air. Aeronava a decolat din Alicante, Spania, și se îndrepta către Aeroportul Fiumicino din Roma, însă pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Bologna. Înainte de a ajunge la sol, oamenii au trăit momente de panică și s-au temut de ce era mai rău. Într-un filmuleț făcut public, se pot auzi țipetele disperate ale persoanelor aflate la bord. #avion #tragedie #wizzair #italia #cancan ♬ original sound - cancan.ro

Avion Erbas A321 bezbedno je sleteo u 3:53 ujutru, a putnicima je obezbeđen prevoz do Rima.

Kompanija je saopštila da će putnici koji su sami organizovali transport dobiti refundaciju, naglasivši da su „vremenski uslovi van kontrole avioprevoznika” i da je bezbednost prioritet.

Viz Er je zahvalio posadi na profesionalnoj odluci o preusmeravanju leta.

Ovaj incident dogodio se dva meseca nakon što je devet ljudi povređeno u snažnoj turbulenciji na letu Rajanera iz Berlina za Milano, prenosi DailyMail.

(Informer)