NA ZAHTEV RUSIJE: Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN zbog napada na Severni tok

Marija Stevanović

23. 08. 2025. u 08:20

NA ZAHTEV Rusije je za 26. avgust zakazan hitan sastanak Saveta bezbednosti UN, zbog napada na Severni tok.

Prema rečima Dmitrija Poljanskog, prvog zamenika stalnog predstavnika Rusije pri UN, zahtev Rusije dolazi u svetlu novih informacija o pritvaranju osumnjičenog za organizovanje terorističkih napada na gasovod u septembru 2022. godine, prenele su RIA Novosti.

Poljanski je na svom Telegram kanalu naveo da će Rusija na sastanku skrenuti pažnju na kašnjenje u nemačkoj istrazi i njen nedostatak transparentnosti prema Savetu bezbednosti. Sastanak je zakazan za 16.00 časova po njujorškom vremenu, odnosno 23.00 po moskovskom, 26. avgusta.

Eksplozije na gasovodima Severni tok i Severni tok 2 dogodile su se 26. septembra 2022. godine, a Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost sabotaže. Operator gasovoda "Severni tok" AG saopštio je da je uništavanje bilo bez presedana, a bilo je nemoguće proceniti štetu. Nemačka kancelarija državnog tužioca pokrenula je postupak zbog međunarodnog terorizma, ali Moskva, uprkos višestrukim zahtevima, nikada nije dobila informacije o incidentu, navodi RIA.

Italijanski karabinjeri u četvrtak su, na zahtev nemačkog tužilaštva, uhapsili 49-godišnjeg Ukrajinca Sergeja Kuznjecova, osumnjičenog za organizovanje sabotaže na gasovodima Severni tok. Kuznjecov, koji je bio kapetan jahte "Andromeda", korišćene za prevoz eksploziva, uhapšen je u provinciji Rimini nakon što je doputovao u Italiju na odmor sa porodicom.

Kuznjecov, koji je koristio ukrajinski pasoš za kupovinu avionskih karata i rezervaciju hotelskog smeštaja, suočava se sa mogućnošću ekstradicije u Nemačku, gde mu preti do 15 godina zatvora. On je bivši kapetan ukrajinskih oružanih snaga i navodno je bio angažovan u maju 2022. godine na izvršenju sabotaže, zajedno sa drugim vojnim osobljem. Italijanski mediji su preneli da se Kuznjecov istražuje i zbog njegove moguće umešanosti u još jedan incident - eksploziju na tankeru za naftu u Savoni.

