KAKO JE ALJASKA IZABRANA ZA SASTANAK: Lukašenko izneo detalje
ZA susret ruskog i američkog predsednika izabrana je Aljaska delimično i zbog prigovora lidera Belorusije Aleksandra Lukašenka kako Rim ne bi bio prihvatljivo mesto za sastanak.
Lukašenko se osvrnuo na sastanak predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na konferenciji za štampu u Minsku u petak.
-Pomalo je egzotično, ali lepo, što je Tramp pozvao Putina na Aljasku, rekao je predsednik Belorusije.
-Mene je Putin pre toga zvao i kaže: priča se o Rimu, Ženevi, Turskoj, Emiratima, itd. A ja mu kažem: eh, nama pravoslavnima da idemo u Rim... Da, kaže on, jasno mi je. I sve smo onda to odbacili i rekli, čekaćemo šta predlože Amerikanci, dodao je Lukašenko.
On je pohvalio samit na Aljasci prošlog petka i dodao da je Tramp "odlično odigrao" svoju ulogu posrednika u rusko-ukrajinskom sukobu.
-Apsolutno se ne slažem sa nalazima i zaključcima koje novinari i razni 'stručnjaci' iznose na ovu temu, da je Putin tamo dobio više, Tramp manje, rekao je Lukašenko. "Ako ne razumete osnovnu diplomatiju, onda nemojte davati procene".
Po njemu, Tramp je "saznao stav Rusije u ovom sukobu i razumeo šta Rusija želi", što može da bude važno za mirno rešenje sukoba.
Pritom je stav Rusije važniji za budućnost mira od ukrajinskog, jer Rusija "dominira na frontu", dok Kijev mora što pre da sklopi mir kako bi od Ukrajine išta ostalo, zaključio je Lukašenko.
