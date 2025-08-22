UPRKOS TRAMPOVOM NASTOJANJU ZA MIR: Lavrov objavio da neće biti sastanka Putina i Zelenskog
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da nije planiran sastanak između ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.
"Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim kada bude pripremljen dnevni red sastanka, a trenutno nije ni blizu toga", rekao je Lavrov u intervjuu za NBC njuz.
On je sugerisao da je Ukrajina ta koja ometa napredak ka mirovnom sporazumu.
Lavrov je naveo da je na sastanku u Vašingtonu, Volodimir Zelenski odbio sve predloge predsednika SAD Donalda Trampa o rešenju u Ukrajini koje SAD smatraju neophodnim.
"Tokom sastanka u Vašingtonu svima je bilo veoma jasno da postoji nekoliko principa za koje Vašington smatra da treba da budu prihvaćeni, uključujući i otkazivanje članstva u NATO-u... diskusiju o teritorijalnim pitanjima, a Zelenski je rekao 'ne' svemu tome.
Čak je rekao ne ukidanju zakona kojim se zabranjuje ruski jezik. Kako možemo da se sastanemo sa osobom koja se pretvara da je lider?", istakao je Lavrov.
Kako je naveo, Rusija je pristala da pokaže fleksibilnost po nizu pitanja koje je pokrenuo američki predsednik nakon sastanka sa Putinom na Aljasci prošle nedelje.
"Predsednik Tramp je, nakon sastanka u Ankoridžu, predložio nekoliko tačaka i oko nekih od njih smo se složili da pokažemo izvesnu fleksibilnost", rekao je Lavrov.
(Tanjug)
