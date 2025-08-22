AMERIKANCI ŠALJU OVE LETELICE U UKRAJINU? Nove informacije o obezbeđivanju bezbednosnih garancija Kijevu

SJEDINjENE Američke Države razmatraju mogućnost da za obezbeđivanje bezbednosnih garancija Ukrajini koriste bespilotne letelice, preneo je CNN.

Foto USAF

Prema navodima neimenovanog evropskog diplomate, „moguća podrška iz vazduha postala je glavna tema, iako u administraciji predsednika Donalda Trampa postoji izvesna zabrinutost zbog uključivanja američkih pilota u izvođenje pilotiranih misija vazdušne podrške iznad Ukrajine. Ipak, primetna je veća otvorenost za izvođenje misija podrške uz pomoć bespilotnih letelica“.

Drugi sagovornik CNN-a istakao je da bi upotreba dronova mogla da stvori probleme prilikom „uzleta po uzbuni“, jer su suviše spori, zbog čega bi druge zemlje morale da izdvoje dodatne avione ukoliko se SAD ograniče na bespilotne letelice.

Američki piloti ipak u igri?

Prema istim izvorima, američki piloti bi, verovatno, ipak mogli biti uključeni u patroliranje nebom iznad Ukrajine, kako bi obezbedili dobijanje „snimke visoke rezolucije linije fronta“ i kretanja vojnih snaga.

Ovakvo angažovanje opisuje se kao „prelazna varijanta“.

Istovremeno, prema navodima CNN-a, državni sekretar Marko Rubio obavestio je u četvrtak evropske savetnike za bezbednost da Evropa mora preuzeti vodeću ulogu u obezbeđivanju garancija bezbednosti Kijevu.

Lavrov: Moskva ne može biti isključena iz odluka o kolektivnoj bezbednosti

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio je da Moskva ne može prihvatiti rešavanje pitanja kolektivne bezbednosti bez njenog učešća.

Prema njegovim rečima, Rusija je spremna da podrži sistem garancija bezbednosti za Ukrajinu, ali samo na ravnopravnoj osnovi i uz učešće ključnih svetskih sila – Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske.

Lavrov je podsetio da se u ovom pitanju treba osloniti na rezultate postignute tokom pregovora u Istanbulu 2022. godine. Tada je, kako je naveo, ukrajinska strana predlagala razvoj garancija u kojima bi učestvovali svi stalni članovi Saveta bezbednosti UN, uključujući i Rusiju.

Ruski ministar istakao je da Moskva očekuje da eventualne evropske garancije bezbednosti Ukrajine budu zaista pouzdane i efikasne.