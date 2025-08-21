NETANJAHU: Naložio sam da odmah počnu pregovori o oslobađanju talaca

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je dao instrukcije da trenutno počnu pregovori u cilju oslobađanja svih talaca u Gazi, dok se istovremeno radi na odobravanju vladinog plana radi zauzimanja grada Gaza.

Foto: Printskrin

U kratkoj video poruci snimljenoj u delu Gaze pod kontrolom južne komande izraelske vojske, Netanjahu nije naveo kome je dao nalog i izbegao je da komentariše da li će Izrael prihvatiti predlog o oslobađanju talaca u fazama, koji je Hamas u ponedeljak prihvatio, preneo je Tajms of Izrael.

-Mi se nalazimo u fazi odlučujuće pobede. Danas sam došao u Gazu kako bih odobrio planove koje su meni i ministru odbrane iznele izraelske oružane snage IDF u cilju preuzimanja kontrole nad gradom Gaza i nanošenja poraza Hamasu, poručio je on.

Premijer je dodao da je dao instrukcije o trenutnom otpočinjanju pregovora o oslobađanju svih talaca i okončanju rata pod uslovima prihvatljivim za Izrael.

Kako navodi Tajms of Izrael, Netanjahu je pri tom mislio na odluku koju je ranije ovog meseca odobrio kabinet o tome da će Izrael pristati da okonča rat ako Hamas oslobodi sve taoce odjednom i pristane na izraelske uslove predaje.

-Te dve stvari, poraz Hamasa i oslobađanje svih talaca, idu zajedno, ukazao je Netanjahu, dodajući da veoma ceni mobilizaciju rezervista kao i stalne vojske u cilju ove misije od vitalnog značaja.

Porodice talaca odbacile su ove argumente, ukazujući na činjenicu da Hamas nije pustio nijednog taoca otkako je Izrael u martu odustao od ranijeg predloga sporazuma o taocima.

Oni takođe smatraju da će dalje širenje vojnih operacija na grad Gazu, gde se veruje da su zatočeni neki od talaca, izložiti riziku njihove najbliže, podseća Tajms of Izrael.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori