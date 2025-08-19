POSLE RAZGOVORA TRAMPA I PUTINA Bela kuća: Mirovni proces prelazi u sledeću fazu, sastank Zelenskog i Putina moguć ubrzo

PRIPREME za mogući sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog su u toku, mirovni proces prelazi u sledeću fazu, izjavila je portparol Bele kuće Kerolin Livit.

Ona je navela da će potpredsednik SAD Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik predsednika Stiven Vitkof koordinisati rad sa Rusijom i Ukrajinom kako bi se brzo organizovao sastanak između predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog, saopštila je portparol Bele kuće Kerolin Livit.

-Predsednik Tramp je razgovarao telefonom sa predsednikom Putinom i on se složio da mirovni proces pređe u sledeću fazu – na organizaciju sastanka između predsednika Putina i predsednika Zelenskog, a zatim, ako je potrebno, i trilateralni sastanak između predsednika Putina, predsednika Zelenskog i predsednika Trampa, objasnila je ona.

Ona je navela da SAD mogu da pomognu u koordinaciji i možda obezbede druga sredstva za pružanje bezbednosnih garancija evropskim saveznicima.

-Predsednik shvata da su bezbednosne garancije ključne za obezbeđivanje trajnog mira i naložio je svom timu za nacionalnu bezbednost da koordiniše dejstva sa našim prijateljima u Evropi i nastavi saradnju i diskusiju o ovim pitanjima sa Ukrajinom i Rusijom, napomenula je Livit.

Na pitanje o mogućnosti pružanja bezbednosnih garancija Kijevu, Livit je odgovorila da Tramp razgovara o ovom pitanju i sa Rusijom i sa Ukrajinom.

-Naložio je svom timu da razvije nacrt bezbednosnih garancija koje bi bile prihvatljive kako bi se osigurao dugoročni mir i okončao ovaj sukob, rekao je Livit.

Portparol je navela da bi se u okviru sporazuma o Ukrajini moglo pojaviti svetlo na kraju tunela.

-Sada se, konačno, možda pojavi svetlo na kraju tunela i prilika za trajni mir, istakla je Livit.

Prema njenim rečima, samit SAD i Rusije u Enkoridžu na Aljasci bio je veoma produktivan i otvorio je vrata drugoj fazi pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini.

-Bilateralni razgovori na Aljasci bili su veoma produktivni, a lideri dveju zemalja (predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin) složili su se oko niza ključnih tačaka, što je otvorilo put za drugu fazu razgovora (sa učešćem Zelenskog i evropskih lidera), koji su održani juče ovde u Beloj kući, 48 sati nakon sastanka u Enkoridžu, ocenila je ona.

Livit je primetila da je politika administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena udaljila mir u Ukrajini.

Prema njenim rečima, sukob je izazvan „slabošću i nesposobnošću“ Bajdenove administracije, čija je politika bila da „beskrajno primorava američke poreske obveznike da finansiraju Ukrajinu, bez obzira na to koliko to košta, koliko dugo traje i koliko života se gubi“.

Livit je istakla da američki predsednik Donald Tramp nije zainteresovan da čeka mesec dana da bi održao novi sastanak o mirovnom rešenju ukrajinske krize i želi da što pre postigne kraj sukoba.

-On (Tramp) želi da se ovaj rat završi i ismeva ideju čekanja još mesec dana do sledećeg sastanka. Predsednik želi napredak (po pitanju mirovnog rešenja) i što pre kraj ovog rata, rekla je ona.

Prema njenim rečima, Tramp je uveren u potrebu održavanja otvorenog dijaloga sa ruskim kolegom, jer to pomaže boljem razumevanju stava Rusije.

-Predsednik (Tramp) je mnogo naučio (iz ovih kontakata), što je jedan od razloga zašto je započeo ovaj dijalog. Prethodna administracija, koja je pratila početak ovog rata, odbila je da pregovara, a predsednik Tramp je uvek govorio da, da bi se saznalo, da bi se stvari pomerile napred pomoću diplomatije i ka miru, potrebno je imati otvoren dijalog, rekla je Livit, odgovarajući na pitanje kako je američki predsednik saznao o spremnosti ruskog lidera da pregovara.

-Upravo zato je predsednik održao nekoliko telefonskih razgovora i, naravno, lični sastanak prošlog petka sa predsednikom Putinom, dodala je ona.

Ona je naglasila da Sjedinjene Američke Države neće raspoređivati trupe u Ukrajini u okviru svojih bezbednosnih garancija.

-Američke trupe neće biti raspoređene na ukrajinskoj teritoriji, ali svakako možemo pomoći u koordinaciji i možda pružiti druga sredstva za osiguravanje bezbednosti našim evropskim saveznicima, zaključila je Livit.

