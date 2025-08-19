VREBAJU I FOTOGRAFIŠU PO PLAŽAMA: Bugarska mafija pikira decu u Grčkoj
NA plaži u Nea Flogiti turisti su uhvatili grpu bugarskih državljana koji fotografišu malu decu, a sumnja se da su snimci i fotografije bili namenjeni za dalju preprodaju.
Radmilo Belić je u Fejsbuk grupi "Grčka info" objasnio koliko ovaj incident može biti opasan po živote dece i na roditelje apelovao da mališane ne ispuštaju iz vida.
"Jedan od najrazvijenijih oblika kriminala, pored trgovine narkoticima i oružjem, jeste trgovina ljudima, a posebno trgovina decom. Kada se slikaju deca od strane nepoznatih ljudi, to može da bude za prodaju slika na internetu, ali i za mnogo teže slučajeve, a to je kidnapovanje dece. Decu kidnapuju za tri namene. Prva je za organizovanu pedofiliju, druga je za ilegalno usvajanje dece i treće za prodaju organa. Ove kriminalne grupe su vrlo organizovane, imaju izuzetnu finansijsku potporu i teško im je ući u trag", napisao je Belić.
Kako dodaje, potrebno je da roditelju budu jako oprezni i podelio brojeve telefona nadležnih službi.
"Na svojim profilima nemojte postavljati slike dece. Slike sa decom ne ostavljajte dostupne svakom. Neka vam deca budu stalno pod okom. Dovoljan je trenutak nepažnje da ona nestanu. Ukoliko primetite da neko slika decu, ukoliko ste u mogućnosti, izvršite građansko hapšenje, oduzmite telefon ili fotoaparat osobi koja je slikala i pozovite policiju. Broj policije je 100, a ukoliko nemate lokalnu mrežu, okrenite broj 112", napominje Belić.
Posebna opasnost vreba na severu Grčke, rekao je član grupe "Grčka info".
"Uvek imajte na umu, posebno vi koji ste na severu Grčke, da više ne postoji granica sa Bugarskom i da eventualni otmičari u kratkom vremenskom roku mogu da napuste Grčku bez ikakve granične kontrole. Ovim putem, bez ikakvih granica, mogu ići i u Rumuniju, Mađarsku i po celoj zoni Šengena", piše Belić.
(Informer)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
SRPSKI TURISTA PREMINUO U GRČKOJ: U toku je istraga
17. 08. 2025. u 21:28
BESNI VELIKI ŠUMSKI POŽAR: Grčka Ahaja u plamenu, gasi ga devet aviona i helikoptera
16. 08. 2025. u 21:33
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)