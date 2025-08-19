VREBAJU I FOTOGRAFIŠU PO PLAŽAMA: Bugarska mafija pikira decu u Grčkoj

NA plaži u Nea Flogiti turisti su uhvatili grpu bugarskih državljana koji fotografišu malu decu, a sumnja se da su snimci i fotografije bili namenjeni za dalju preprodaju.

Radmilo Belić je u Fejsbuk grupi "Grčka info" objasnio koliko ovaj incident može biti opasan po živote dece i na roditelje apelovao da mališane ne ispuštaju iz vida.

"Jedan od najrazvijenijih oblika kriminala, pored trgovine narkoticima i oružjem, jeste trgovina ljudima, a posebno trgovina decom. Kada se slikaju deca od strane nepoznatih ljudi, to može da bude za prodaju slika na internetu, ali i za mnogo teže slučajeve, a to je kidnapovanje dece. Decu kidnapuju za tri namene. Prva je za organizovanu pedofiliju, druga je za ilegalno usvajanje dece i treće za prodaju organa. Ove kriminalne grupe su vrlo organizovane, imaju izuzetnu finansijsku potporu i teško im je ući u trag", napisao je Belić.

Kako dodaje, potrebno je da roditelju budu jako oprezni i podelio brojeve telefona nadležnih službi.

"Na svojim profilima nemojte postavljati slike dece. Slike sa decom ne ostavljajte dostupne svakom. Neka vam deca budu stalno pod okom. Dovoljan je trenutak nepažnje da ona nestanu. Ukoliko primetite da neko slika decu, ukoliko ste u mogućnosti, izvršite građansko hapšenje, oduzmite telefon ili fotoaparat osobi koja je slikala i pozovite policiju. Broj policije je 100, a ukoliko nemate lokalnu mrežu, okrenite broj 112", napominje Belić.

Posebna opasnost vreba na severu Grčke, rekao je član grupe "Grčka info".

"Uvek imajte na umu, posebno vi koji ste na severu Grčke, da više ne postoji granica sa Bugarskom i da eventualni otmičari u kratkom vremenskom roku mogu da napuste Grčku bez ikakve granične kontrole. Ovim putem, bez ikakvih granica, mogu ići i u Rumuniju, Mađarsku i po celoj zoni Šengena", piše Belić.

