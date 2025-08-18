NIŠTA NIJE PREVIŠE SLOŽENO Tramp: Nadam se trilateralnim pregovorima, „sklonjena“ pitanja teritorije i prekida vatre
TRAMP i Zelenski su u svojim poslednjim izjavama iz Bele kuće izgleda sklonili sa stola dva najspornija pitanja, barem za sada.
Lideri su predložili da se razgovori o mogućem prekidu vatre, zajedno sa pregovorima o teritoriji, vode u hipotetičkom sastanku licem u lice između Zelenskog i Putina, moguće uz prisustvo Trampa. Tramp, koga podržava Zelenski, rekao je da bi želeo da se takav sastanak brzo održi. Međutim, Kremlj je ćutao o tom pitanju.
-Ne mislim da postoji bilo koje pitanje koje je preterano složeno, rekao je Tramp dok se on i evropski lideri spremaju da nastave pregovore o budućnosti rata u Ukrajini. „I predsednik Putin želi da pronađe odgovor“, kaže Tramp.
Nije jasno da li to želi u vreme kada osvaja prednost na bojnom polju. Ukrajinci su pozdravili predlog bezbednosnih garancija po uzoru na Član 5 NATO-a. Ali kažu da te garancije mogu biti efikasne samo ako su pravno obavezujuće i predviđaju konkretne odbrambene korake u slučaju novog ruskog napada. Tramp je ponovo pomenuo da se nada trilateralnim pregovorima u kojima bi učestvovali Putin, Zelenski i on sam. Iako Putin nije direktno odbio da se sastane sa Zelenskim, nije krio činjenicu da ukrajinskog predsednika, nekada uspešnog komičara na ruskoj i ukrajinskoj televiziji, ne smatra ni legitimnim ni sebi ravnim. Govoreći u junu, Putin je rekao da će se sastati sa Zelenskim tek nakon što se dogovore detalji bilo kakvog mirovnog sporazuma.
-Spreman sam da se sastanem sa svima, uključujući i Zelenskog, rekao je Putin šefovima međunarodnih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu pre dva meseca. „Ali to nije pitanje. Pitanje je ko će potpisati dokumenta.“
Ta poslednja izjava je bila ključna u argumentu Kremlja koji negira Zelenskijev politički legitimitet otkako je rat odložio izbore u Ukrajini, kako to predviđa zakon. Sam Putin je više puta menjao ruski Ustav kako bi ostao predsednik.
