AMERIČKI AMBASADOR PRI NATO: Bezbednosne garancije Kijevu ne znače prisustvo vojske SAD

PRUŽANjE bezbednosnih garancija Ukrajini ne znači nužno prisustvo američkih vojnika na ukrajinskoj teritoriji, izjavio je ambasador SAD pri NATO-u Metju Vitaker.

-Na kraju krajeva, na predsedniku Trampu je da odluči. Mnogo toga bi moglo da se odnosi na komandovanje i koordinaciju. Ne moraju nužno biti američke trupe, ali istovremeno je jasno da bi Ukrajina i evropske zemlje želele da vide neko učešće Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Vitaker za „Foks njuz“ upitan o mogućoj ulozi SAD u pružanju bezbednosnih garancija.

Prema njegovim rečima, bezbednosne garancije za Ukrajinu, u slučaju rešavanja sukoba, neće predviđati ulogu NATO-a, ali mogu uključivati učešće „koalicije voljnih“ i Sjedinjenih Američkih Država.

-Sasvim je jasno da bi bilo kakve bezbednosne garancije bile van NATO-a, čak i ako bi Sjedinjene Američke Države učestvovale u tim bezbednosnim garancijama... Pretpostavljam da bi, ako bi na terenu bile trupe, ‘koalicija voljnih’, koja uključuje zemlje poput Francuske i Nemačke, Velike Britanije i možda SAD, bila deo tog (principa), da napad na jednog predstavlja napad na sve, objasnio je ambasador.

Vitaker je napomenuo da bi moguće bezbednosne garancije za Ukrajinu morala da finansira Evropa.

-I zato, ako oni (Ukrajinci) žele da postignu trajni mir, shvataju da će im biti potreban bezbednosni sistem, a njega će obezbediti i finansirati Evropljani, zaključio je ambasador.

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof ranije je izjavio da su se Sjedinjene Američke Države i Rusija dogovorile o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali sada sve zavisi od Kijeva. Prema njegovim rečima, garancije neće uključivati učešće NATO-a, ali će delovati po principu člana 5 Severnoatlantskog sporazuma, dok će kao garant delovati Vašington.

Predsednik SAD Donald Tramp u ponedeljak će se sastati sa Vladimirom Zelenskim u Vašingtonu, a kasnije i sa liderima pet evropskih zemalja, šeficom Evropske komisije i generalnim sekretarom NATO-a. Američki državni sekretar Marko Rubio ranije je izjavio da će se na sastanku u Beloj kući razmatrati bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

