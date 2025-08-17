Svet

VIDEO-KONFERENCIJOM UTVRĐUJU STRATEGIJU: Evropljani kuju plan pre puta u Vašington

Pre puta preko Atlantika zakazanog za sutra, lideri 31 zemlje članice tzv "Koalicije dobrovoljaca za Ukrajinu" za danas popodne zakazali su video-konferenciju, na kojoj je cilj da se utvrdi zajednički nastup u Vašingtonu.

Foto: Profimedia

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je takođe dobio pozivnicu, a predsednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen ga je pozvala da zajedno iz Brisela učestvuju na ovom elektronskom sastanku. Šefica evropske izvršne vlasti potvrdila je poziv preko društvenih mreža.

Video-konferenciju su zajedno incirali francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i britanski premijer Kir Starmer, a namera je da se, takođe, na ovaj način, utvrde sledeće etape u mirovnom procesu u kome Evropa traži svoje mesto.

Koalicija dobrovoljaca je osnovana u martu ove godine, a u njoj se, uz Francusku, Nemačku i Veliku Britaniju, nalaze, između ostalih, i Švedska, Finska, Španija, Turska, Kanada, Litvanija, Letonija, Estonija… Uz države, pridružile su se i organizacije, EU i NATO.

   

Komentari (0)

