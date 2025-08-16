BESNI VELIKI ŠUMSKI POŽAR: Grčka Ahaja u plamenu, gasi ga devet aviona i helikoptera
VELIKI šumski požar, koji je danas izbio u oblasti Livadi Kalavrita u grčkom regionu Ahaja, i dalje gori, a brojne vatrogasne ekipe nastoje da ga ugase uz pomoć devet aviona i helikoptera za gašenje, prenose grčki mediji.
Broj vatrogasaca u tom području je povećan, pa tako požar sada gase 39 pripadnika vatrogasne službe i dve grupe gorske službe spasavanja, kao i devet vatrogasnih vozila, uz podršku pet aviona i četiri helikoptera, preneo je Katimerini.
Lokalnim stanovnicima je tokom popodneva poslata sms poruka kojom su upozoreni na šumski požar u regionu Ahaje i pozvani da ostanu na oprezu i prate instrukcije nadležnih.
Prema navodima vatrogasne službe, trenutno nema opasnosti da će se vatra približiti stambenim zonama.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
GRČKA NA NOGAMA: Nestala devojčica iz Pireja
12. 08. 2025. u 20:08
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)