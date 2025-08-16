BESNI VELIKI ŠUMSKI POŽAR: Grčka Ahaja u plamenu, gasi ga devet aviona i helikoptera

VELIKI šumski požar, koji je danas izbio u oblasti Livadi Kalavrita u grčkom regionu Ahaja, i dalje gori, a brojne vatrogasne ekipe nastoje da ga ugase uz pomoć devet aviona i helikoptera za gašenje, prenose grčki mediji.

Broj vatrogasaca u tom području je povećan, pa tako požar sada gase 39 pripadnika vatrogasne službe i dve grupe gorske službe spasavanja, kao i devet vatrogasnih vozila, uz podršku pet aviona i četiri helikoptera, preneo je Katimerini.

Lokalnim stanovnicima je tokom popodneva poslata sms poruka kojom su upozoreni na šumski požar u regionu Ahaje i pozvani da ostanu na oprezu i prate instrukcije nadležnih.

Prema navodima vatrogasne službe, trenutno nema opasnosti da će se vatra približiti stambenim zonama.

