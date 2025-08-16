ZAPADNI MEDIJI: Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Ukrajini; Priznanje Donbasa put do mira
AMERIČKI lider Donald Tramp rekao je evropskim liderima da je spreman da pruži „bezbednosne garancije“ za Ukrajinu, tvrdi Volstrit džornal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.
-Prema rečima lica, upoznatih sa sadržajem razgovora, predsednik Tramp je u telefonskom razgovoru iz predsedničkog aviona rekao evropskim liderima da je spremniji nego ikad da Sjedinjene Države pruže direktne bezbednosne garancije Ukrajini, piše list.
Priznanje Donbasa kao ruskog put do mirovnog sporazuma
Istovremeno, Njujork tajms je, pozivajući se na neimenovane evropske zvaničnike, objavio da je Tramp rekao evropskim liderima da veruje da bi priznanje celog Donbasa kao ruskog od strane Kijeva pomoglo brzom postizanju mirovnog sporazuma.
Nakon sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak, Tramp je rekao da postizanje sporazuma o rešenju u Ukrajini sada zavisi od Vladimira Zelenskog i evropskih zemalja.
Prethodno, Njujork tajms je, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, objavio da su evropski lideri pozvani da prisustvuju sastanku između Vladimira Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa u Beloj kući u ponedeljak.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
sputnikportal.rs
